Bộ Chính trị đồng ý đưa sĩ quan quân đội về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Cùng với đó, theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cần tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã, nhất là trong lĩnh vực tài chính, đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: Phạm Thắng).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để khẩn trương ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204 về phụ cấp đối với chức danh lãnh đạo, quản lý ở cấp xã. Nhiệm vụ này cần hoàn thành trong tháng 12..

Cùng với đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu sớm hoàn thiện quy định về phân loại và thời hạn giải quyết đối với các thủ tục hành chính có tính chất phức tạp; quy trình chuẩn đối với các thủ tục phải xác minh nhiều bước, liên thông nhiều cơ quan...

Các bộ, cơ quan ngang bộ cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, việc phân cấp, phân quyền phải gắn với các điều kiện khả thi để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ về thủ tục hành chính, nguồn nhân lực, tài chính và chuyển đổi số; đồng thời, có cơ chế kiểm tra, kiểm soát hiệu quả.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý cơ bản tháo gỡ hết những khó khăn, vướng mắc lớn hiện nay trong tháng 1/2026 để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tập trung cho phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân.

Ban Tổ chức Trung ương được giao khẩn trương tham mưu, trình Ban Bí thư ban hành văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 128 của Ban Bí thư khóa IX về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy địa phương khẩn trương kiện toàn đủ số lượng cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định; đồng thời rà soát số lượng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, để triển khai các bước hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ đại học ngành quân sự cơ sở, cao cấp lý luận chính trị và quy hoạch chức danh theo quy định trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất chủ trương thực hiện lựa chọn, bổ nhiệm đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tương tự như đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương tại Kết luận số 164.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng thống nhất quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đồng thời là quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp bảo đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

Đáng lưu ý, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án, trong đó xác định rõ lộ trình, mối quan hệ công tác, chế độ, chính sách…

Nội dung này phải báo cáo Bộ Chính trị trong quý I/2026, theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.