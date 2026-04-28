Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế có Chỉ huy trưởng, Chính ủy mới

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế.

Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế.

Lãnh đạo Quân khu 4 và thành phố Huế tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới (Ảnh: Quang Đạo).

Bộ Quốc phòng cũng điều động Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng và Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đến nhận công tác, bổ nhiệm giữ các chức vụ tương ứng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Theo ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế, việc tiếp nhận, bàn giao các chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố là yêu cầu tất yếu trong công tác cán bộ, có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển liên tục của lực lượng vũ trang.

Ông Trung ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cán bộ được điều động, luân chuyển trong đợt này. Ông khẳng định lực lượng vũ trang thành phố Huế đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Trong bối cảnh thành phố Huế đã trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, lực lượng vũ trang tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, nền tảng vững chắc bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển.

Đại tá Đoàn Sinh Hòa, tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế (Ảnh: Quang Đạo).

Bí thư Thành ủy Huế đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp nhận bàn giao đầy đủ các mặt công tác; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, khẳng định việc luân chuyển, bố trí cán bộ là chủ trương quan trọng nhằm rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Hà Thọ Bình đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết nội bộ, cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.