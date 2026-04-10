Biệt thự Pháp cổ từng đề xuất thuê “thần đèn” di dời sẽ bị tháo dỡ

Chiều 9/4, ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế, thông tin địa phương này sẽ tháo dỡ ngôi biệt thự xây theo kiểu Pháp đã hơn 100 năm tuổi tại số 26 đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa. Đây từng là trụ sở của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1975-2021. Hiện nay công trình bị bỏ hoang và có dấu hiệu xuống cấp.

Ngôi biệt thự theo kiến trúc Pháp trên đường Lê Lợi, thành phố Huế sẽ bị tháo dỡ (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế, việc tháo dỡ ngôi biệt thự cổ nêu trên nằm trong kế hoạch kêu gọi đầu tư dự án khách sạn cao cấp tại các khu đất số 22-24 và 26-30A đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa. Dự án đã được Chủ tịch UBND thành phố Huế ký ban hành quyết định chấp thuận chủ trương.

Dự án khách sạn cao cấp sẽ được xây dựng trên nền đất vốn là trụ sở của các Sở Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Y tế và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 815 tỷ đồng.

Theo ông Cường, trong quá trình thực hiện, các đơn vị chức năng sẽ xem xét, tính toán phương án tối ưu đối với các công trình trong khu vực dự kiến kêu gọi đầu tư dự án.

Riêng đối với ngôi biệt thự cổ, do không thuộc danh mục các công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu trên địa bàn thành phố Huế cần bảo tồn và đã xuống cấp nên việc tháo dỡ là phù hợp.

Trước đó, năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) từng lên kế hoạch thuê “thần đèn” Nguyễn Văn Cư (TPHCM) di dời ngôi biệt thự kiểu Pháp trên đường Lê Lợi đến vị trí mới để bảo tồn. Thời điểm trên, ông Cư đã khảo sát thực tế, đưa ra một số phương án cụ thể và khẳng định có thể di dời công trình an toàn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, trải qua quá trình tồn tại hàng trăm năm, nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp, giảm khả năng chịu lực. Việc di dời tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nên cần phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn. Phương án di dời sau đó đã bị loại bỏ.

Theo các nhà nghiên cứu, hiện nay trên địa bàn thành phố Huế còn tồn tại nhiều công trình kiến trúc được xây dựng từ thời Pháp thuộc.

Năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu, nhằm xây dựng kế hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị. Tuy nhiên, ngôi biệt thự tại số 26 đường Lê Lợi không có tên trong danh sách.