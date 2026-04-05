Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam: Phật giáo thống nhất để đóng góp cho dân tộc

Sáng 5/4, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất TPHCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Toàn cảnh đại hội Phật giáo đầu tiên tại TPHCM sau khi sáp nhập (Video: Cao Bách).

Đại hội có sự hiện diện của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Về phía lãnh đạo TPHCM, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng ông Nguyễn Mạnh cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, dự đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ nỗi bùi ngùi khi nhớ về các vị tiền nhân đã dày công xây dựng đất nước và Phật giáo Việt Nam.

Đức Pháp chủ nhắc lại những ngày đất nước vừa thống nhất. Các bậc trưởng lão hòa thượng như Hòa thượng Thích Trí Độ, Hòa thượng Thích Trí Hải... đã từ miền Bắc vào miền Nam, trao đổi với các vị lãnh đạo Phật giáo phía Nam về việc thống nhất phật giáo cả nước.

"Cũng nhờ sự quan tâm, gợi ý của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nên Phật giáo chúng ta mới thống nhất như hôm nay. Có thống nhất thì chúng ta mới có thể đóng góp cho dân tộc, cho đất nước. Nhờ có đóng góp đó nên Phật giáo Việt Nam mới từng bước trưởng thành cùng dân tộc", Đức Pháp chủ chia sẻ.

"Hôm nay, các thế hệ tăng, ni kế thừa được sự nghiệp lớn đó. Tôi mong tất cả chúng ta phải phát huy hơn nữa để đóng góp cho đất nước, dân tộc và Phật Giáo ngày càng phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng", Đức Pháp chủ kỳ vọng.

Các tăng, ni, phật tử có mặt tại Đại hội Phật giáo TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra trong 2 ngày 4-5/4 tại Việt Nam Quốc Tự. Đại hội được Trung ương GHPGVN chọn là đại hội điểm, làm mẫu cho 33 tỉnh, thành phố còn lại.

Đại hội tiến hành theo chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả"; chú trọng chất lượng nội dung, tuân thủ quy định về nhân sự, sáp nhập các ban ngành theo định hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.