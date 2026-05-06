Bí thư Hà Nội: Thủ đô chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn "5 điểm nghẽn"

Sáng 6/5, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 10 gồm 13 xã, phường Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh.

Luật Thủ đô là một "đòn bẩy chiến lược"

Ông Thắng cho biết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp đặt nền móng cho cả một nhiệm kỳ mới với tinh thần "Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển".

Theo ông Thắng, Quốc hội đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, đảm bảo sự kế thừa và chuyển tiếp vững vàng, nhưng niềm vui lớn nhất đối với cử tri thủ đô là việc Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây không đơn thuần là một đạo luật, mà là một "đòn bẩy chiến lược", giải quyết bài toán về cơ chế đặc thù mà Hà Nội đã trăn trở bấy lâu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Bên cạnh những thành tựu, Bí thư Hà Nội cho biết hết sức chia sẻ với những trăn trở mà cử tri. Đó là những nỗi lo về ô nhiễm môi trường tại các dòng sông, áp lực giao thông đô thị khi dân số tăng nhanh, là sự bức xúc về các dự án chậm triển khai và nỗi lo về an toàn cháy nổ tại các khu dân cư.

Với tư cách là người đứng đầu Thành ủy Hà Nội, ông Thắng khẳng định tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả với tinh thần: "Việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh".

Kiên quyết thu hồi các dự án treo, dự án chậm triển khai

Cho biết nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là vô cùng nặng nề, để Luật Thủ đô đi vào cuộc sống, để những kiến nghị của cử tri trở thành hiện thực, Bí thư Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành thành phố tập trung vào 4 trọng tâm.

Về thực thi cơ chế, ông Thắng chỉ đạo phải khẩn trương cụ thể hóa các điều khoản của Luật Thủ đô (sửa đổi). Các sở, ngành phải chủ động đề xuất các chính sách đặc thù, không được thụ động chờ hướng dẫn.

"Phải coi đây là cơ hội lịch sử để phát triển thủ đô nhanh, bền vững và cần hành động ngay để giải quyết dứt điểm, kiên quyết thu hồi các dự án treo, các dự án chậm triển khai, giải phóng nguồn lực đất đai đang bị lãng phí và không để phát sinh dự án chậm, muộn mới", Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Cử tri phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri (Ảnh: CTV).

Về quản lý đô thị, Bí thư Hà Nội cho rằng thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn "5 điểm nghẽn" gồm úng ngập, ùn tắc, ô nhiễm, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm.

Ông Thắng yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc biệt là tại các địa bàn đang đô thị hóa mạnh mẽ phải cùng với thành phố quyết liệt giải quyết "5 điểm nghẽn". Đồng thời, tăng cường quản lý quy hoạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan chung.

Cho biết đâu đó vẫn còn tình trạng xây dựng trái phép, ông Thắng yêu cầu các xã phường phải quản lý chặt chẽ, kiên quyết dẹp bỏ các vi phạm. Địa bàn nào để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan chung mà không xử lý dứt điểm thì Bí thư, Chủ tịch xã, phường đó phải chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

Về cải cách hành chính, ông Thắng yêu cầu phải đẩy mạnh chuyển đổi số để người dân không còn phải đi lại nhiều lần khi làm thủ tục. Phải xây dựng một chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo năng lực cán bộ, kiên quyết loại bỏ những cán bộ có tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Về an sinh xã hội, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo tồn văn hóa và chăm lo đời sống nhân dân. Phải đảm bảo mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển của thủ đô, nhất là các đối tượng chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn.

"Hà Nội đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tôi tin tưởng rằng với sự đồng lòng của cử tri, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Thủ đô của chúng ta sẽ thực sự là thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước", người đứng đầu Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Về tình trạng quá tải tại bệnh viện tuyến trên, tình trạng y tế dự phòng, y tế cơ sở còn thiếu, còn yếu, ông Thắng cho biết Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo sở y tế và các sở ngành rà soát toàn bộ các cơ sở y tế dự phòng, y tế cơ sở trên địa bàn, rà soát các điểm đất trên địa bàn thành phố để phát triển đầy đủ, đảm bảo đội ngũ y bác sĩ để thực hiện nhiệm vụ.

Trong tháng 5, đầu tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ nghe báo cáo về vấn đề này để có những quyết sách sớm trong y tế, giáo dục, đây là những nội dung cấp bách, sát sườn với người dân, theo Bí thư Hà Nội.