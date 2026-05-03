Bí thư Hà Nội trực tiếp kiểm tra, chốt tiến độ nhiều dự án trọng điểm

Chiều 3/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra tiến độ dự án hồ điều hòa Phú Đô; dự án hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2); dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; dự án Nhà máy điện rác Seraphin - khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Với dự án hồ điều hòa Phú Đô, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh đây là công trình thi công theo lệnh khẩn cấp và có chức năng chống úng ngập ngay trong mùa mưa năm 2026. Vì vậy, các công việc liên quan dự án phải được đẩy nhanh theo tinh thần khẩn cấp, đáp ứng ngay yêu cầu chống úng ngập cho khu vực.

Ông Thắng chỉ đạo phường Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại tại dự án trước ngày 15/5. Chủ đầu tư và đơn vị thi công được yêu cầu tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn, mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối tháng 6.

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng trao đổi với các đơn vị tại dự án hồ điều hòa Phú Đô (Ảnh: CTV).

Tại công trình dự án hồ đầu mối Mễ Trì - hồ Đồng Bông 2, Bí thư Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện cam kết tiến độ trước ngày 10/5 phải xong hạng mục lòng hồ và trước ngày 30/6 hoàn thành phần cảnh quan, đường dạo quanh hồ.

Tại dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, ông Thắng cho biết dự án này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của khu vực phía Tây thủ đô. Khi công trình được hoàn thành, người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận thủ đô sẽ được hưởng lợi rất nhiều.

Ông Thắng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện cam kết tiến độ là phấn đấu thông tuyến trước ngày 30/6.

Bí thư Hà Nội yêu cầu lãnh đạo xã Hòa Lạc, xã Yên Xuân và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các phần diện tích còn lại theo cam kết là trước ngày 10/5. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan khẩn trương bố trí kinh phí để thực hiện ngay khu tái định cư cho nhân dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án.

Tại dự án Nhà máy điện rác Seraphin - khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Bí thư Hà Nội đánh giá cao quy mô hoạt động của nhà máy điện rác này đã giải quyết một lượng lớn rác thải của thành phố theo công nghệ hiện đại.

Ông Thắng biểu dương sự quyết tâm của lãnh đạo Tập đoàn AMACCAO đã đề xuất và triển khai thành công dự án nhà máy điện rác Seraphin để đưa vào hoạt động. Dự án đã mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho thành phố và người dân, qua đó đồng hành với thành phố thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường xanh, sạch, bền vững lâu dài.

Bí thư Hà Nội kiểm tra tại Nhà máy điện rác Seraphin - Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (Ảnh: CTV).

Liên quan đến dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công, ông Thắng đề nghị các sở, ngành liên quan sớm hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Mục tiêu là đến khoảng giữa năm 2027 thành phố sẽ có thêm một nhà máy xử lý rác và phát điện.

Về việc xử lý môi trường ở khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Bí thư Hà Nội cho rằng đề xuất xử lý rác tại bãi chôn lấp là đúng với mục tiêu của thành phố để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Thành phố ủng hộ và giao cho UBND thành phố cùng các sở, ngành liên quan hướng dẫn các thủ tục liên quan để doanh nghiệp thực hiện.

Bí thư Hà Nội mong muốn Tập đoàn AMACCAO tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và luôn giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp trong quá trình vận hành các hoạt động của nhà máy.