Hiện trạng 299 căn hộ bỏ hoang được Bí thư Hà Nội yêu cầu "hồi sinh"

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng mới yêu cầu Đảng ủy UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn tất các khâu cuối cùng của dự án nhà ở tái định cư N01, khu đô thị mới Cầu Giấy, không để chậm tiến độ thêm.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, dự án ở vị trí "đất vàng" của phường Cầu Giấy, Hà Nội. Dự án được khởi công từ tháng 2/2011, nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của 7 dự án, trong đó có các công trình trọng điểm như đường Vành đai 2,5 và tuyến đường Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng.

Được biết, công trình có diện tích gần 8.700m2, quy mô 15 tầng với 299 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 42.500m2. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án rơi vào tình trạng chậm tiến độ kéo dài.

Đến năm 2013, công trình xây thô xong 4 đơn nguyên cao 15 tầng, 1 tầng hầm, có 229 căn hộ, tổng diện tích xây dựng 2.700m2. Sau đó, dự án dừng lại và bỏ hoang hơn chục năm.

Trước thời điểm bàn giao về phường Cầu Giấy quản lý vào 1/7/2025, công trình mới hoàn thành 8/44 hạng mục.

Sau khi tiếp nhận, chính quyền phường đã phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra hiện trường, đồng thời phối hợp với các sở, ngành xử lý những vướng mắc vượt thẩm quyền. Một số giải pháp đồng bộ được áp dụng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành toàn bộ, tổng thể công trình đạt khoảng 98%. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất cả các phần việc còn lại trong tháng 5 và 6 để chuẩn bị bàn giao, đưa vào sử dụng.

Dự án có lợi thế lớn với vị trí tại nút giao Trần Thái Tông - Duy Tân, kết nối trực tiếp với các trục đường lớn như Thành Thái, Tôn Thất Thuyết, cùng hệ thống trường đại học và công viên lân cận, càng làm nổi bật giá trị của dự án.

Dự án đang dần hoàn thiện, khoác lên mình diện mạo mới với lớp sơn mới khang trang cùng hệ thống cửa kính, lan can ban công được lắp đặt đồng bộ.

Việc dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt tình trạng bỏ hoang lãng phí kéo dài, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa, ổn định cuộc sống lâu dài.

Hệ thống vỉa hè, cây xanh hàng rào,... quanh dự án đang được gấp rút hoàn thiện.

Dự án sau khi hoàn thành dự kiến sẽ đáp ứng được chỗ ở cho khoảng 1.200 người dân sinh sống.

Phía bên ngoài khu nhà được quây tôn che chắn kín mít. Phần vỉa hè là bãi trông xe.

Một số khu vực tường của tòa nhà bị bong tróc đã được sửa chữa, sơn lại.

Cảnh quan sân khu trung tâm của dự án đã dần hoàn thiện.

Thay cho hình ảnh khối bê tông trơ trọi, sắt thép hoen rỉ trước đây là lớp sơn mới khang trang, hệ thống cửa kính, lan can ban công được lắp đặt đồng bộ.