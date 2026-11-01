Bí thư An Giang và ông Đinh Văn Nơi dự bàn giao nền tái định cư ở Phú Quốc

Người dân xúc động nhận nền đất mới

Ngày 1/11, tại UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, lễ bàn giao nền tái định cư phục vụ APEC 2027 diễn ra với sự tham dự của ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc; ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu, cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, phát biểu chỉ đạo buổi lễ (Ảnh: Hoàng Dung).

Dù tuổi cao, sức yếu và đi lại khó khăn, ông Võ Tấn Tờn, đại diện hộ dân thuộc dự án Bãi Đất Đỏ, An Thới, vẫn có mặt từ sáng sớm nhận nền tái định cư. Gia đình ông được bố trí nền đất tại khu tái định cư An Thới sau khi bàn giao căn nhà cũ để thực hiện dự án.

“Tôi nhận được nền tái định cư rất phấn khởi, bởi chính sách của Nhà nước đã sắp xếp cho người dân có chỗ ở ổn định, có nơi an cư để tiếp tục cuộc sống”, ông Tờn chia sẻ.

Người dân nhận nền tái định cư (Ảnh: Hoàng Dung).

Cùng chung niềm vui, anh Đào Nhật Trường, trú tại khu phố 6, An Thới, cho biết dự án triển khai nhanh, nền đất sớm bàn giao giúp người dân có điều kiện xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống. “Tôi rất vui”, anh Trường bày tỏ. Anh Trường vui mừng vì dự án triển khai nhanh, người dân sớm có nền đất xây nhà.

Bảo đảm an sinh, phục vụ APEC 2027

Thực hiện Quyết định 948 của Thủ tướng Chính phủ, từ giữa năm 2025, Phú Quốc triển khai 4 khu tái định cư với tổng mức đầu tư hơn 5.221 tỷ đồng, hoàn toàn từ ngân sách địa phương. Đến nay, địa phương đã bố trí hơn 3.456 tỷ đồng; khoảng 2.600 nền hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Tùng ghi nhận sự đồng thuận, chia sẻ của người dân khi bàn giao mặt bằng; biểu dương nỗ lực của chính quyền đặc khu và các đơn vị thi công.

Ông Tùng nhấn mạnh quan điểm lấy sự ổn định cuộc sống của người dân làm thước đo kết quả. Tỉnh đã bố trí 100% nguồn ngân sách địa phương cho các dự án tái định cư. Những khó khăn, kiến nghị của người dân phải được lắng nghe, tháo gỡ kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

APEC 2027 có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định vị thế quốc gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam, Phú Quốc. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữ vai trò then chốt đối với tiến độ các công trình phục vụ sự kiện.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang, Bí Thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi xuống tận nơi chia sẻ, động viên anh Võ Ngọc Cao bị tật 2 chân (Ảnh: Hoàng Dung).

Ông Lê Quang Tùng cho rằng bàn giao nền không đơn thuần là giao đất mà còn là bước khởi đầu để các gia đình xây dựng lại mái ấm, ổn định cuộc sống. Chính quyền cần nắm bắt hoàn cảnh từng hộ, tìm giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, yên tâm xây nhà và làm ăn.

Ông yêu cầu chính quyền bám sát cơ sở, lắng nghe người dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ đã bàn giao mặt bằng.

Đối với các gia đình vừa nhận nền, ông Tùng mong muốn người dân sớm xây dựng nhà ở đúng quy hoạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vun đắp tình làng nghĩa xóm. Những hộ còn khó khăn cần trao đổi với chính quyền để được hỗ trợ kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh An Giang tin tưởng, với sự chỉ đạo sát sao và đồng lòng của người dân, các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Việc bàn giao nền tái định cư góp phần bảo đảm an sinh cho người dân đã tự nguyện nhường đất, chung sức thực hiện nhiệm vụ chung.