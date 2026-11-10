Ngày 9/11, UBND xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình đăng thông báo tìm người thân cho một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Cháu bé bị bỏ rơi (Ảnh: Ngọc Ngân).

Theo thông báo ngày 7/11, anh V.Đ.P. (SN 1986, trú tại thôn Trung Lao 2, xã Cổ Lễ) trình báo với chính quyền về việc phát hiện một bé trai trước cổng nhà mình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã phối hợp với Công an xã lập biên bản sự việc. Cán bộ y tế địa phương cũng tiến hành kiểm tra sức khỏe cho cháu bé. Qua kiểm tra, xác định đây là bé trai, nặng khoảng 5kg.

Tại thời điểm được phát hiện, cháu bé có một số đồ dùng đi kèm gồm: một hộp sữa bột, một bình sữa, 3 bộ quần áo, bỉm, chăn và một chiếc ô.

Hiện cháu bé được gia đình anh V.Đ.P. chăm sóc trong thời gian UBND xã Cổ Lễ hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm kiếm người thân của cháu bé. Trong thời hạn 7 ngày, nếu bố mẹ cháu bé không đến nhận con, UBND xã sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật.