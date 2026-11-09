Ngày 9/11, Công an xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) thông tin đã hỗ trợ một cô gái bị tài xế bỏ rơi giữa đường do thiếu tiền trả cho nhà xe.

Trước đó, trực ban công an xã nhận tin báo của người dân về việc một cô gái có biểu hiện hoảng loạn, lang thang trong đêm trên đoạn đường qua thôn Hà Trung (xã Sơn Tịnh).

Công an xã Sơn Tịnh hỗ trợ T. đón xe để về quê (Ảnh: Công an xã Sơn Tịnh).

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ của Công an xã Sơn Tịnh đã tìm kiếm và đưa cô gái về trụ sở để chăm sóc, động viên tinh thần. Làm việc với công an, cô gái cho biết tên Đ.T.K.T. (SN 2009, trú tại tỉnh Tây Ninh), hiện làm thuê kiếm sống tại thành phố Hải Phòng.

T. mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên sống với ông bà ngoại. Khi đang làm việc tại Hải Phòng, cô nhận tin ông bị ốm nên vội vã đón xe khách về quê.

Trên đường đi, T. nói với tài xế về việc không đủ tiền để trả cho nhà xe. Do đó khi đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi, tài xế đã yêu cầu cô gái xuống xe tại khu vực đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Sơn Tịnh.

Công an xã Sơn Tịnh đã liên hệ với công an nơi T. cư trú để xác minh thêm thông tin. Sau đó, cán bộ, công an xã chung tay hỗ trợ kinh phí, đưa cô gái đến bến xe để tiếp tục hành trình về tỉnh Tây Ninh.