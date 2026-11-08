Sáng 8/11, lãnh đạo xã Đồng Lê (tỉnh Quảng Trị) cho biết địa phương đang tìm người thân cho bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi.

Khoảng 19h45 ngày 7/11, chiến sĩ một trạm thông tin quân sự ở thôn Đồng Tiến (xã Đồng Lê) phát hiện bé trai nằm trong giỏ nhựa màu đỏ, đặt bên vệ đường gần trạm.

Cháu bé bị bỏ rơi (Ảnh: Nhật Anh).

Bên trong giỏ nhựa còn có quần áo trẻ em, bỉm, sữa, kèm tờ giấy với nội dung: "Gia đình hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện nuôi cháu, nhờ gia đình nào có điều kiện nuôi".

Cán bộ trạm thông tin đã thông báo sự việc đến chính quyền và công an địa phương, đồng thời phối hợp kiểm tra sức khỏe cho cháu bé.

Bé trai đang được Ban công tác mặt trận thôn Đồng Tiến chăm sóc trong thời gian đơn vị chức năng xác minh thông tin, tìm kiếm người thân của cháu bé bị bỏ rơi.