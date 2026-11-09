Ngày 9/11, ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), cho biết chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 19h ngày 8/11, một cặp vợ chồng đến chùa Vĩnh, xã Đồng Lộc (trước đây thuộc xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc cũ) thắp hương và phát hiện bé gái sơ sinh được đặt trước cổng chùa.

Bé gái bị bỏ rơi kèm lá thư viết tay của người mẹ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Cháu bé nằm trong chiếc giỏ nhựa đựng đồ sơ sinh. Bên cạnh có lá thư được cho của người mẹ để lại.

Trong thư, người viết cho biết mang thai ngoài ý muốn, hiện không đủ điều kiện và khả năng nuôi dưỡng con nên mong nhà chùa đón nhận, chăm sóc bé. Người mẹ cũng cho biết bé gái nặng 2,2kg, sinh lúc 3h ngày 3/11.

Ông Nguyễn Đại Đồng cho biết chính quyền xã đã cử lực lượng công an, cán bộ tư pháp, văn hóa - xã hội và nhân viên y tế đến lập biên bản sự việc.

"Qua kiểm tra, sức khỏe của cháu ổn định. Bé gái hiện được tạm giao cho nhà chùa chăm sóc", ông Đồng thông tin.

Cũng theo lãnh đạo xã Đồng Lộc, sau 7 ngày kể từ khi phát thông báo, nếu không có cha, mẹ hoặc người thân đến nhận, địa phương sẽ phối hợp với chùa Vĩnh thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu theo quy định.