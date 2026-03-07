Bé gái vừa chào đời bị bỏ rơi trong đêm

Ngày 7/3, Công an xã Phong Mỹ (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã hỗ trợ đưa bé gái sơ sinh đến Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi lúc đêm khuya (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 3h30 ngày 2/3, chị Nguyễn Thị Thúy Ngân (ngụ ấp 2, xã Phong Mỹ) nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc trước nhà. Khi ra ngoài kiểm tra, người phụ nữ phát hiện bé gái mới sinh bị bỏ rơi trong túi ni lông màu đen, liền vội vã bế cháu bé vào nhà.

15h30 cùng ngày, chị Ngân đến Công an xã Phong Mỹ trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phong Mỹ nhanh chóng báo cáo UBND xã để tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết và hỗ trợ đưa cháu bé đến Trung tâm Bảo trợ xã hội để được chăm sóc.

Hiện cháu bé có sức khỏe ổn định, bú tốt, không quấy khóc và được nhân viên trung tâm chăm sóc tận tình.