Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong ngôi nhà đang xây

Ngày 3/6, UBND xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên phát đi thông báo tìm thân nhân cho bé gái bị bỏ rơi ở tầng 2 của ngôi nhà đang xây dựng ở thôn Ái Quốc.

Khoảng 5h30 cùng ngày, tại tầng 2 ngôi nhà đang xây dựng của gia đình, anh Đào Thanh Tùng (SN 1993, trú thôn Ái Quốc, xã Nam Cường), phát hiện một giỏ nhựa, bên trong có một bé gái được quấn trong chiếc chăn màu trắng. Bé gái không rõ ngày sinh.

Bé gái sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trên tầng 2 ngôi nhà đang xây (Ảnh: UBND xã Nam Cường).

Theo thông tin từ UBND xã Nam Cường, qua kiểm tra sơ bộ, bé gái nặng khoảng 2,8kg và khoảng 5 ngày tuổi. Bé không có dị tật, không có bầm tím thân thể, sức khỏe và hô hấp cùng các chỉ số khác bình thường.

UBND xã Nam Cường đã lập biên bản vụ việc và tạm thời giao bé gái bị bỏ rơi để gia đình anh Đào Thanh Tùng nuôi dưỡng, chăm sóc trong thời gian tìm người thân.

Đồng thời, UBND xã Nam Cường thông báo ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé, đề nghị liên hệ trực tiếp với UBND xã để làm thủ tục nhận lại con.

Hết thời hạn thông báo nếu không có ai tới nhận cháu, UBND xã Nam Cường sẽ tiến hành các thủ tục nhận nuôi theo quy định.