Bé gái 3 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Tây Hồ

Ngày 26/5, lãnh đạo UBND xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên cho biết vừa phát đi thông báo tìm thân nhân cho bé gái bị bỏ rơi ở ngoài cổng chùa Tây Hồ.

Vào khoảng 20h30 ngày 24/5, bà Nguyễn Thị Thái (SN 1956, trú tại thôn Đại An, xã Tân Thuận) phát hiện một bé gái khoảng 3 tuổi bị bỏ rơi tại bên ngoài cổng chùa Tây Hồ. Bên cạnh cháu bé có một túi đựng đồ màu nâu, bên trong có một vỉ sữa và một ít quần áo. Cháu bé không có giấy tờ tùy thân kèm theo.

Bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa Tây Hồ (Ảnh: UBND xã Tân Thuận).

Theo thông tin UBND xã Tân Thuận, cháu bé cao hơn 90cm; nặng 12kg, tóc ngắn, sức khoẻ bình thường. Cháu bé đang được bà Nguyễn Thị Thái tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tìm người thân.

UBND xã Tân Thuận đã phát đi thông báo ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé, đề nghị liên hệ trực tiếp với UBND xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên để làm thủ tục nhận lại con.

Hết thời hạn thông báo nếu không có ai tới nhận cháu, UBND xã Tân Thuận sẽ tiến hành các thủ tục nhận nuôi theo quy định.