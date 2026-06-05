Bé gái đi chăn bò thuê bị sét đánh tử vong

Ngày 5/6, ông Y Bé, Chủ tịch UBND xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, xác nhận về một trường hợp tử vong trên địa bàn do bị sét đánh.

Theo Chủ tịch UBND xã Chư Pưh, chiều 4/6, em K.H.L. (SN 2011, trú tại làng Ia Khưng, xã Chư Pưh) đi chăn bò thuê tại một cánh đồng trên địa bàn xã.

Khu vực em L. đi chăn bò bị sét đánh dẫn đến tử vong (Ảnh: Văn Thắng).

Khi trời xuất hiện mưa dông kèm sấm sét, em L. tìm nơi trú ẩn, không may bị sét đánh trúng. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế nhưng không qua khỏi.

Bên cạnh động viên người thân em L., UBND xã Chư Pưh đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để lo hậu sự.

Ông Y Bé khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các đợt mưa dông đầu mùa thường đi kèm sấm sét. Khi có mưa dông, người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh trú dưới gốc cây cao hoặc đứng đơn độc giữa đồng trống, không tụ tập đông người, không đứng gần các vật dụng bằng kim loại để hạn chế nguy cơ bị sét đánh.