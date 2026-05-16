Đàn bò bị sét đánh nằm chết la liệt dưới gốc cây

Ngày 16/5, UBND xã Hướng Lập thông tin 14 con bò của người dân địa phương bị sét đánh chết, gây thiệt hại nặng cho bà con.

Khoảng 7h10 ngày 15/5, ông Hồ Văn Trung (trú tại xã Hướng Lập) phát hiện 14 con bò chết tại khu vực rừng Trắc Nòi, thuộc địa phận thôn Cù Bai, xã Hướng Lập.

Bò bị chết do sét đánh (Ảnh: Võ Đức).

Qua kiểm tra, UBND xã Hướng Lập phát hiện đàn bò đã chết cách đó nhiều ngày trong tình trạng sình bụng, nổ mắt, da cháy xém và nằm liền kề nhau dưới gốc cây. Xung quanh khu vực còn ghi nhận nhiều cây cối có dấu hiệu bị cháy.

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, đàn bò bị sét đánh chết. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng.

14 con bò nêu trên thuộc sở hữu của 6 hộ dân ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập.

Các đơn vị liên quan đã tổ chức khử trùng, tiêu hủy tập trung số bò chết theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục rà soát, xem xét đề xuất cấp trên hỗ trợ thiệt hại cho người dân.