"Có quyền lực phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự"

Sáng 19/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 34 đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Điều làm nên sự cao quý của Huy hiệu Đảng

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng. Huy hiệu 70 năm, 75 năm, 80 năm tuổi Đảng còn có ý nghĩa lớn lao đặc biệt. Đó là sự ghi nhận của Đảng đối với cả một đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến. Đó là biểu tượng của lòng trung thành, của danh dự, của lời thề son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: TTXVN).

“70 năm, 75 năm, 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là một chặng đường rất dài. Chặng đường ấy gần như đi qua những bước ngoặt lớn nhất của cách mạng Việt Nam”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Trong chặng đường ấy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, có những năm tháng đầy khói lửa; có những thời kỳ rất khó khăn, thử thách; có những lúc người cộng sản phải chứng tỏ bản lĩnh không chỉ bằng sự dũng cảm trước hiểm nguy, mà còn bằng sự bền bỉ, trong sáng, khiêm nhường, tận tụy, vượt qua chính mình trong đời sống hằng ngày.

Trong số đảng viên lão thành được trao Huy hiệu Đảng dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết có người trực tiếp tham gia kháng chiến, phục vụ chiến đấu; có người trưởng thành trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang…; có người cả đời âm thầm cống hiến ở những vị trí bình dị nhưng rất vẻ vang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh dù ở đâu, làm gì, các đảng viên lão thành đều có một điểm chung rất đáng kính trọng. Đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; giữ gìn phẩm chất, danh dự, khí tiết của người đảng viên cộng sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành (Ảnh: TTXVN).

“Chính những điều đó làm nên sự cao quý của Huy hiệu Đảng. Tấm Huy hiệu không chỉ được gắn trên ngực áo, đóng khung trên tường. Điều đặc biệt, Huy hiệu Đảng được khắc trong lòng Đảng, trong lòng Nhân dân, như một biểu tượng của niềm tin, của lý tưởng, của cống hiến và trách nhiệm nêu gương”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Có quyền lực phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước chia sẻ, sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể; nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

Vì thế, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, người đảng viên không chỉ sống cho riêng mình, mà phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; biết đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành (Ảnh: TTXVN).

“Càng giữ cương vị cao càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm. Càng có quyền lực càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của Nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ.

Theo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đó là bài học rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với thời cơ rất lớn, yêu cầu rất cao nhưng khó khăn, thách thức cũng nhiều.

Muốn đạt những mục tiêu đề ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Nhà nước phải thật sự của dân, do dân, vì dân. Cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu.

Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Mọi việc làm phải hướng tới mục tiêu cao nhất là đất nước hùng cường, Nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 19/5, Đảng bộ Thành phố Hà Nội có 8.511 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có nhiều người nhận Huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ Thủ đô. Song đi liền với đó là trách nhiệm càng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại; đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh; đi đầu trong giữ gìn kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống Nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng của mình, là chỗ dựa tinh thần tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; tiếp tục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ.

“Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: Đảng đã lớn lên từ Nhân dân, vì Nhân dân mà chiến đấu, vì Nhân dân mà hy sinh, vì Nhân dân mà đổi mới và phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng, với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.