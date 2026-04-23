Cháy kho phế liệu công ty giày ở Hưng Yên

Theo chính quyền địa phương, khoảng 14h30 ngày 23/4, đám cháy bùng phát tại khu vực nhà kho chứa phế liệu của Công ty TNHH Giày Ruixing Việt Nam (thôn Đại Nại, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên). Diện tích cháy ước tính khoảng 100m2.

Lực lượng chữa cháy phun nước vào bên trong kho phế liệu bị cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm xảy ra cháy, trong công ty có khoảng 700 công nhân đang làm việc. Nguy cơ mất an toàn rất lớn nếu ngọn lửa lan rộng sang các khu vực khác.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo xã Hoàng Hoa Thám có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) triển khai chữa cháy.

Lực lượng chức năng đồng thời tổ chức di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hướng dẫn công nhân di chuyển, bảo đảm an toàn.

Đến khoảng 15h cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để lan sang khu vực lân cận, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.