Bà Võ Thị Minh Sinh tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

Sáng 21/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh. Đại hội quy tụ 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Với khẩu hiệu: “Đoàn kết - dân chủ - đột phá - phát triển”, Đại hội lần thứ XVI đặt chủ đề: “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia”.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đại hội đã đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2024-2029, chỉ ra những kết quả nổi bật trong công tác tập hợp, đoàn kết nhân dân, giám sát, phản biện xã hội và phát huy vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị. Những tồn tại, hạn chế cũng được phân tích thẳng thắn nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội thống nhất 15 chỉ tiêu chủ yếu và triển khai 6 chương trình hành động trọng tâm. Các chương trình tập trung củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng cán bộ mặt trận; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động.

Bên lề Đại hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, xã hội ý nghĩa, như trưng bày sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) tiêu biểu của Nghệ An, triển lãm ảnh “Mặt trận Nghệ An - Sức mạnh khối đại đoàn kết” và không gian văn hóa các dân tộc trong tỉnh, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống và tinh thần đoàn kết.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sự kiện đánh dấu niềm tin của MTTQ và nhân dân tỉnh Nghệ An đối với vai trò lãnh đạo, kinh nghiệm, uy tín của bà trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phát huy phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tiếng dân, hành động vì dân”, Đại hội kêu gọi đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, đội ngũ trí thức, doanh nhân, lực lượng vũ trang, cộng đồng người Nghệ An trong và ngoài nước tiếp tục đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi Chương trình hành động Đại hội XVI, góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong giai đoạn mới.