Chủ tịch xã đặc biệt khó khăn nói về dấu ấn 100% cử tri đi bầu sớm

Ngày 27/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 2.118 tổ bầu cử tại 2.120 khu vực bỏ phiếu (có 11 khu vực bầu cử bỏ phiếu sớm vào ngày 14/3).

Tỉnh Đắk Lắk có 99,96% cử tri tham gia đi bầu cử (Ảnh: Trương Nguyễn).

Có hơn 2,2 triệu cử tri đi bầu cử, đạt 99,96%. Trong đó, có 87/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Kết quả, tại Đắk Lắk có 15 đại biểu Quốc hội và 84 đại biểu HĐND tỉnh được bầu đảm bảo đủ số lượng đúng cơ cấu, thành phần; 2.440 đại biểu HĐND cấp xã được bầu (thiếu 3 người so với số lượng cơ cấu).

Chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức bầu cử, ông Huỳnh Viết Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, cho biết địa phương thuộc địa bàn xã đặc biệt khó khăn với 31 thôn, buôn. Trong đợt bầu cử, xã có 20 khu vực bỏ phiếu với gần 17.000 cử tri, trong đó, cử tri đồng bào dân tộc thiểu số và cử tri tôn giáo chiếm tỷ lệ lớn.

Theo ông Trung, với những khó khăn tồn tại nhưng xã luôn xác định đây không phải là lý do mà là động lực để nâng cao trách nhiệm trong quá trình triển khai giải pháp tổ chức cuộc bầu cử.

Ông Huỳnh Viết Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông cho rằng, tại xã Hòa Sơn công tác bầu cử được xác định là nhiệm vụ chính trị trung tâm, toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, không giao việc chung chung.

Chủ tịch xã Hòa Sơn nói thêm, phía xã luôn đặt ra câu hỏi "Nếu người dân chưa hiểu hết ý nghĩa cuộc bầu cử, thì trách nhiệm trước hết thuộc về ai?", do đó, cán bộ không chờ dân đến, mà chủ động đến với dân ở các thôn, buôn để tuyên truyền.

Bên cạnh đó, chính quyền xã còn đẩy mạnh công tác thi đua để khơi dậy trách nhiệm từ cơ sở và tổ chức tập huấn nghiệp vụ, chuẩn bị kỹ lưỡng các tình huống trước bầu cử. "Trong ngày bầu cử, các nghi lễ tôn giáo tại xã được tổ chức trước 7h, nhằm thuận tiện cho bà con nhân dân thực hiện nghĩa vụ công dân", ông Trung thông tin.

Nhờ các giải pháp, xã Hòa Sơn là địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử sớm nhất và hoàn thành hồ sơ bầu cử sớm nhất tỉnh. "Chúng tôi hiểu rằng khi cấp ủy lãnh đạo quyết liệt, chính quyền tổ chức khoa học và nhân dân đồng lòng thì mọi nhiệm vụ chính trị đều có thể hoàn thành ở mức cao nhất", Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn nhấn mạnh.

Tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử (Ảnh: Trương Nguyễn).

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Theo bà An, Đắk Lắk là tỉnh có diện tích rộng, nhiều thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phân tán; một số vùng giao thông còn khó khăn, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, tổ chức các hoạt động phục vụ bầu cử.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, số lượng cử tri Đắk Lắk tham gia bầu cử ở mức gần tuyệt đối, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Dịp này, tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.