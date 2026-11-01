Ba tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển

Ngày 1/11, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, thông tin đơn vị đang củng cố hồ sơ, bàn giao vụ việc có dấu hiệu cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng bộ đội biên phòng kiểm tra 1 trong 3 tàu cá vi phạm (Ảnh: Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận).

Trước đó, ngày 28/10, Chi cục Thủy sản Nghệ An phát hiện 3 tàu cá của các ông C.V.T. (SN 1988), P.H.L. (SN 1980) và N.V.K. (SN 1995), đều trú tại xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển, có nhiều dấu hiệu bất thường.

Tiếp nhận thông báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ phối hợp Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận khẩn trương xác minh.

Qua đấu tranh, các chủ tàu nêu trên thừa nhận đã tự ý tháo gỡ, cất giữ trái phép thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá để thực hiện hành vi khai thác thủy sản trái phép trên biển.