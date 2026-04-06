Ba mẹ con được tìm thấy an toàn sau tin đồn nhảy sông ở Hưng Yên

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đêm 31/3, mạng xã hội lan truyền thông tin về một bức thư viết bằng mực đỏ cùng đồ dùng cá nhân được phát hiện tại khu vực cống Xuân Quan (xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên), nghi vấn có người nhảy sông, gây hoang mang dư luận.

Cán bộ Công an xã Nghĩa Trụ giúp 2 cháu nhỏ ổn định tâm lý (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Nghĩa Trụ phối hợp Công an xã Phụng Công, huyện Văn Giang và các địa phương lân cận khẩn trương xác minh. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định người liên quan là chị P.T.T. (SN 1997) cùng hai con nhỏ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phối hợp gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 1/4, lực lượng chức năng xác định 3 mẹ con đang có mặt tại Thái Nguyên và hỗ trợ đưa về địa phương an toàn.

Hiện sức khỏe và tinh thần của 3 mẹ con đã ổn định. Công an xã Nghĩa Trụ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc, đồng thời triển khai biện pháp hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho công dân.

Từ vụ việc, công an khuyến cáo người dân khi phát hiện dấu hiệu bất thường cần báo ngay cho cơ quan chức năng, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng gây hoang mang.

Thời gian tới, Công an xã Nghĩa Trụ sẽ tăng cường nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan an ninh trật tự.