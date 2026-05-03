7 vụ tai nạn nghiêm trọng, 6 người tử vong ở Tây Ninh dịp lễ

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có nhiều diễn biến phức tạp.

Theo thống kê, đến 11h cùng ngày, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 6 người tử vong và một người bị thương. Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện tăng cao do nhu cầu đi lại, về quê, du lịch của người dân.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn ở Tây Ninh (Ảnh: M.H.).

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã huy động tối đa quân số, tổ chức trực 24/24h, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng triển khai hơn 200 ca tuần tra, kiểm tra hơn 4.000 phương tiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.

CSGT phát hiện gần 150 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, những ngày tới, khi người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ, áp lực giao thông vẫn ở mức cao. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, chở quá số người quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không lái phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.