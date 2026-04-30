Tây Ninh bắt giữ 2 người bị truy nã lẩn trốn ở TPHCM, Đồng Nai

Ngày 30/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, cơ quan này vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 người bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản khi đang lẩn trốn tại TPHCM và Đồng Nai.

Theo công an, ngày 28/4, tổ công tác thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ Trương Thị Định (tên gọi khác là Đào, SN 1968) khi đang lưu trú tại phường Tân Nam, TPHCM.

Định (trái) và Thanh bị công an bắt giữ (Ảnh: T.N.).

Định là người bị Công an huyện Tân Châu cũ (Tây Ninh) truy nã về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 15/8/2018. Sau khi gây án, người này di chuyển qua nhiều địa phương, thay đổi chỗ ở nhằm né tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Lộc Thành và Công an xã Lộc Thành (Đồng Nai) bắt giữ Nguyễn Văn Thanh (SN 1988, ngụ xã Tân Đông, Tây Ninh).

Trước đó, ngày 18/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thanh về tội Trộm cắp tài sản. Đến ngày 30/12/2024, cơ quan này ra quyết định truy nã khi đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan công an cho biết, cả hai đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại các địa bàn giáp ranh. Việc truy bắt diễn ra nhanh, bất ngờ, các đối tượng không kịp phản ứng.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, việc liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng truy nã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác bám sát địa bàn, không để tội phạm có điều kiện ẩn náu, gây mất an ninh trật tự.