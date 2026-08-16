500 ô tô bán tải chở sầu riêng ở Đắk Lắk lập kỷ lục Guinness thế giới

Ngày 16/8, Ban Tổ chức chương trình xác lập kỷ lục Guinness "Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới" đã trao chứng nhận kỷ lục cho tỉnh Đắk Lắk.

500 xe bán tải chở sầu riêng đã xác lập kỷ lục thế giới (Ảnh: Tuấn Nguyễn).

Đoàn 500 xe bán tải chở sầu riêng đã xuất phát từ Quảng trường Tân An (xã Krông Pắk), vùng trồng sầu riêng chủ lực của tỉnh. Sau đó, hàng trăm ô tô nối đuôi nhau, lần lượt di chuyển trên quốc lộ 26 và rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, hướng về trung tâm Buôn Ma Thuột.

Dọc tuyến đường, đông đảo người dân và du khách đứng hai bên để chiêm ngưỡng đoàn xe đặc biệt. Trên mỗi chiếc bán tải chất đầy những trái sầu riêng - nông sản đặc trưng của Đắk Lắk.

Hình ảnh hàng trăm phương tiện nối thành một đoàn dài tạo nên màn diễu hành ấn tượng, mang đậm dấu ấn của vùng đất được mệnh danh là "thủ phủ sầu riêng" của cả nước.

Đoàn xe nối đuôi nhau di chuyển trên quãng đường dài hơn 30km (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, cho biết việc xác lập kỷ lục không chỉ tạo dấu ấn trong nước mà còn góp phần đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Theo ông Trung, đoàn 500 xe bán tải còn thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức của người dân, doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi ngành hàng, cùng quảng bá sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương tới thị trường trong nước và quốc tế.

Rất đông người dân theo dõi sự kiện đặc biệt này (Ảnh: Uy Nguyễn).

Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa" diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9, với nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại.