Ngày 16/8, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết đơn vị đang xác minh việc một KOL (Key opinion leader - người có tầm ảnh hưởng) có phát ngôn thiếu chuẩn mực trong lễ hội sầu riêng Đắk Lắk.

Nam TikToker phát ngôn phản cảm trong lễ hội sầu riêng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Mới đây, TikToker H.C., trú tại tỉnh Đắk Lắk đã đăng tải clip ngắn về việc đoàn xe bán tải chở sầu riêng rất đông đúc, trong khi nam TikToker này muốn đi vệ sinh nhưng không thể ra ngoài được.

"Tôi khổ quá anh em ơi, đi xem lễ hội sầu riêng mà giờ mắc…, làm sao mà về. Giờ đông thế này, tắc đường luôn rồi. Đi xe lễ hội sầu riêng mà mắc...", TikToker H.C. vừa cười đùa, vừa nói.

Clip nhanh chóng lan truyền, nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng với việc một người mang tiếng truyền thông cho lễ hội nhưng phát ngôn rất thiếu chuẩn mực.

"Đắk Lắk được du khách và bạn bè khen ngợi là thân thiện, hòa đồng, văn minh, lịch sự. Các bạn trước khi nói trước đám đông hay đã đeo cái thẻ KOL là mình phải có trách nhiệm, khi đó mình là người của công chúng. Trong một sự kiện lễ hội lớn, những video như thế này cần được gỡ bỏ", tài khoản C.L. bày tỏ quan điểm.

Nhiều ý kiến phản ánh giá gửi xe rất cao trong ngày diễn ra lễ khai mạc lễ hội sầu riêng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, việc cấp thẻ KOL truyền thông cho lễ hội chỉ cấp cho 60 người trong số 300 người đăng ký.

Với phát ngôn phản cảm của KOL này, vị lãnh đạo khẳng định sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Sau khi được chấn chỉnh, nam TikToker đã gỡ bỏ clip phản cảm gây tranh cãi và đăng tải thông tin xin lỗi. Người này cho biết sẽ "tự kiểm điểm lại bản thân", "rút bài học sâu sắc để không tái phạm".

Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ngoài ra, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với UBND phường Buôn Ma Thuột vào cuộc làm rõ việc một số tài khoản đăng tải thông tin người dân dự lễ hội bị "chặt chém" phí giữ xe máy mức 30.000-50.000 đồng/xe và ô tô đỗ bên đường bị thu 100.000 đồng/xe.

Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9, với nhiều hoạt động hấp dẫn.