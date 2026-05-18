5 con bò chết ngoài đồng nghi bị sét đánh

Sáng 18/5, lãnh đạo UBND xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn xảy ra vụ sét đánh khiến 5 con bò của 2 hộ dân ở thôn Trung Hòa bị chết, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Khoảng 6h cùng ngày, người dân phát hiện 5 con bò chết tại cánh đồng Đồng Ao, thôn Trung Hòa, nằm cách nhau 1-2m.

Sau khi kiểm tra hiện trường, chính quyền địa phương xác định nguyên nhân ban đầu là do ảnh hưởng của trận mưa lớn kèm sấm sét xảy ra trong đêm 17/5. Thời điểm này, đàn bò được thả ngoài đồng và bị sét đánh chết.

Theo lãnh đạo xã Trường Lưu, vào những ngày nắng nóng, người dân địa phương thường có thói quen thả bò ngoài đồng qua đêm thay vì lùa về nhà. Khi thời tiết bất ngờ chuyển xấu, người dân không kịp đưa đàn bò về nên xảy ra sự việc đáng tiếc.

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lập biên bản thống kê thiệt hại, rà soát để đề xuất cấp trên hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo xã cũng đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình và mong họ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước đó ngày 15/5, người dân xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị cũng phát hiện 14 con bò chết tại khu vực rừng Trắc Nòi, thuộc địa phận thôn Cù Bai, xã Hướng Lập. Qua kiểm tra xác định đàn bò đã chết cách đó nhiều ngày, do bị sét đánh chết.

Số vật nuôi này của 6 hộ dân trên địa bàn, thiệt hại ước khoảng 150 triệu đồng. Chính quyền địa phương sau đó tổ chức tiêu hủy, khử trùng đàn bò và xem xét hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.