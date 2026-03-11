250 lãnh đạo, cán bộ công an tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng 11/3, tại hội trường lớn trụ sở Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và 9 đơn vị khác thuộc Bộ Công an đã tham gia chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình, thắm tình quân dân”.

Theo Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp thể hiện sâu sắc tinh thần nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

Ông nhấn mạnh, mỗi giọt máu cho đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lòng nhân ái, của tinh thần sẻ chia trong xã hội.

Thiếu tướng Thân Văn Hải (trái) và Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Công an, tham gia hiến máu (Ảnh: C05).

Đối với lực lượng Công an nhân dân, mỗi hoạt động vì cộng đồng không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là biểu hiện sinh động của bản chất tốt đẹp "vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Những giọt máu cho đi tuy nhỏ bé, nhưng lại mang ý nghĩa lớn, bởi đó chính là sự chia sẻ từ trái tim của những chiến sĩ CAND đối với nhân dân.

Tại chương trình, khoảng 250 lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã đăng ký tham gia hiến máu, lần lượt hoàn tất các bước khai thông tin, kiểm tra sức khỏe trước khi thực hiện việc hiến máu.

Trung tá Đỗ Anh Đức, Phó Trưởng phòng Quản lý doanh trại nhà và đất, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, cho biết anh đã tham gia hiến máu từ khi là sinh viên, đến nay đã có khoảng 25 năm "thâm niên" trong hoạt động ý nghĩa này.

“Hiến máu để đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng nên mỗi khi có chương trình hiến máu là tôi đều đăng ký tham gia. Thậm chí, hoạt động hiến máu tình nguyện giờ đã trở thành phong trào chung của cả gia đình tôi”, Trung tá Đức chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Thanh Loan, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, cho biết chị cũng đã có gần 20 năm đồng hành với phong trào hiến máu tình nguyện. Thành thói quen, cứ khoảng 6 tháng một lần, chị lại chủ động liên hệ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để đăng ký hiến máu.

Đông đảo cán bộ chiến sĩ Bộ Công an tham gia hiến máu (Ảnh: C05).

Tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, bày tỏ sự tri ân tới lực lượng CAND thời gian qua đã tích cực phối hợp với viện tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.

Theo PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, khi dịch Covid-19 bùng phát, có thời điểm nhiều tỉnh, thành phải giãn cách xã hội, gánh nặng của ngành Y tế rất lớn khi vừa phải chống dịch, vừa đảm bảo khám chữa bệnh, trong khi tình trạng thiếu máu điều trị đang rất đáng lo ngại.

Thời điểm đó, lực lượng CAND đã luôn sát cánh cùng ngành Y tế, các cán bộ chiến sĩ đã hiến lượng máu lớn để đảm bảo điều trị cho các bệnh nhân. Đến nay, việc làm ý nghĩa này vẫn tiếp tục được lan tỏa.