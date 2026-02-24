Hai nữ điều dưỡng hiến máu khẩn cấp, cứu bệnh nhân vỡ thai ngoài tử cung

Ngày 24/2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, thông tin đã cứu sống một thai phụ nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ ngân hàng máu sống của bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Bệnh viện, cho biết thai phụ T.T.B.T. (SN 1986, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng đau bụng dữ dội, niêm mạc nhợt nhạt và huyết áp tụt. Theo gia đình, bệnh nhân đã đau bụng khoảng 5 tiếng trước khi nhập viện.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh cung cấp).

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán chị T. bị vỡ thai ngoài tử cung và lập tức chỉ định mổ cấp cứu. Được biết, đây là lần mang thai thứ 3 của bệnh nhân, với tiền sử 2 lần mổ lấy thai trước đó.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện thai phụ đã mất một lượng máu lớn, với khoảng 1,5 lít máu trong ổ bụng. Do chồng và người thân không cùng nhóm máu, bệnh viện đã phải khẩn trương huy động ngân hàng máu sống.

May mắn thay, 2 điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh là Mai Thị Tươi và Mai Thị Hồng, thuộc Khoa Nội nhi, đã nhanh chóng hiến máu, góp phần quan trọng vào thành công của ca phẫu thuật, cứu sống sản phụ.

Sau ca mổ, sản phụ T. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.