2 đề xuất của TPHCM với đoàn công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Chiều 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương có buổi thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Buổi làm việc có nội dung chính liên quan kế hoạch tổ chức các sự kiện kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Bác; tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác quy hoạch của thành phố và nhiều nội dung trọng tâm khác.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thời gian qua, TPHCM xác định việc quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết, kết luận chiến lược của Trung ương là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và xuyên suốt của cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Đến nay, thành phố đã ban hành đầy đủ 100% chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết chiến lược. Địa phương xác định rõ từng đầu việc, từng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ thực hiện và sản phẩm đầu ra cụ thể cho từng nhiệm vụ.

Lãnh đạo chính quyền TPHCM thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy xác định tăng trưởng 2 con số không chỉ là mục tiêu phấn đấu mà là mệnh lệnh phát triển trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng GRDP năm 2026, tập trung vào bốn nhóm động lực truyền thống gồm đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, dịch vụ.

TPHCM cũng mở rộng mạnh các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tri thức. Thành phố đã giao chỉ tiêu cụ thể theo từng tháng, từng quý, phân công trách nhiệm trực tiếp đến từng người đứng đầu các ngành, lĩnh vực, tập trung xử lý quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo trong các buổi làm việc trước.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Q.Huy).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin, thời gian qua, địa phương đã hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đô thị mới Thủ Thiêm; xử lý dứt điểm 11/11 dự án tồn đọng; triển khai đồng bộ chương trình chỉnh trang và phát triển không gian xanh đô thị. Thành phố cũng tập trung đầu tư các tuyến kết nối chiến lược với sân bay Long Thành nhằm thực hiện mục tiêu rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố.

Sau sắp xếp, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của TPHCM bước đầu vận hành ổn định theo hướng tinh gọn, hiện đại, giảm khâu trung gian, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng nêu rõ các khó khăn, tồn tại thời gian qua liên quan đến tình hình thế giới, biến động toàn cầu. Công tác giải ngân đầu tư công, xác định giá đất, điều chỉnh quy hoạch một số nơi còn chưa đáp ứng kỳ vọng.

Ngoài ra, việc vận hành bộ máy mới và chuyển đổi số tuy đạt kết quả bước đầu nhưng vẫn còn độ trễ nhất định, cần thêm thời gian để đồng bộ hoàn toàn.

Buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương sớm ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển TPHCM trong giai đoạn mới với cơ chế, chính sách vượt trội, đủ mạnh để thành phố chủ động hơn trong quản trị và huy động nguồn lực.

Lãnh đạo TPHCM cũng mong muốn các cơ quan cho phép thành phố xây dựng và áp dụng mô hình “đô thị đặc biệt” với khung pháp lý riêng, tạo điều kiện để thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, thử nghiệm các mô hình phát triển mới và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất. Hiện nay, thành phố đã hoàn thiện dự thảo đề cương, khung nội dung của Luật Đô thị đặc biệt và đang tiếp tục xin ý kiến chuyên gia, các cơ quan Trung ương để sớm trình Bộ Chính trị và Quốc hội xem xét.