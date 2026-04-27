Công nhân tại TPHCM phấn khởi gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến gặp gỡ, trao tặng quà cho công nhân lao động tại khu nhà ở xã hội Becamex (phường Chánh Hiệp).

Tham dự chương trình còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc; lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và TPHCM cùng gần 300 công nhân đang làm việc trên địa bàn.

Sự kiện đặc biệt này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết sau gần 40 năm đổi mới, công nhân nước ta có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng, chất lượng và cơ cấu.

Tuy nhiên, công nhân đang chịu tác động mạnh của quá trình hội nhập quốc tế và đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Đó là mặt bằng chung học vấn và kỹ năng nghề chưa cao, thiếu công nhân lành nghề ở hầu hết các ngành; một bộ phận chưa thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy, trong thời gian qua, các cấp công đoàn, chính quyền TPHCM, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đã có nhiều việc làm thiết thực chăm lo cho công nhân, người lao động.

Nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tặng quà cho công nhân khó khăn, hỗ trợ con em công nhân, giúp đỡ người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, mất việc làm đã được triển khai. Những việc làm ấy tuy có thể chưa giải quyết hết mọi khó khăn, nhưng rất ấm áp, nhân văn, thể hiện đúng bản chất tốt đẹp của chế độ ta, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Anh Lưu Văn Nhiệm, công nhân Công ty TNHH Sài Gòn Stec, rất vinh dự khi lần đầu tiên được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bản thân anh Nhiệm là công nhân đam mê sáng tạo, anh có sáng kiến làm tiết giảm chi phí sản xuất gần 5 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời góp phần nâng cao năng suất, ổn định sản xuất và hạn chế lãng phí.

Chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn mà anh chị em công nhân vẫn đang phải đối mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chúng ta phải nhìn thẳng, phải lắng nghe thật kỹ, phải giải quyết bằng trách nhiệm và tình thương.

Chăm lo cho công nhân không chỉ là hỗ trợ một phần vật chất trong dịp lễ, Tết; mà quan trọng hơn là tạo việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn, môi trường lao động an toàn hơn, nhà ở tử tế hơn, trường học thuận lợi hơn, dịch vụ y tế gần hơn, đời sống văn hóa tinh thần phong phú hơn. Công nhân phải được sống trong những điều kiện ngày càng tốt hơn, tương xứng với những đóng góp to lớn của mình cho doanh nghiệp, cho thành phố và cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giai cấp công nhân là lực lượng rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quà cho công nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TPHCM tiếp tục coi việc chăm lo đời sống công nhân, người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài.