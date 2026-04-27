Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho công nhân ở TPHCM

Sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà công nhân, người lao động tại khu nhà ở xã hội Becamex (phường Chánh Hiệp), nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay cùng lãnh đạo TPHCM (Ảnh: Phương Quyên).

Tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe và động viên công nhân, người lao động giữ vững niềm tin, tiếp tục phát huy truyền thống nhân văn, nghĩa tình của TPHCM.

Anh Lưu Văn Nhiệm (công nhân) bày tỏ niềm vui, xúc động khi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Trung ương đến thăm, tặng quà.

“Từ trước đến nay, tôi và các đồng nghiệp chỉ thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước qua truyền hình. Hôm nay được trực tiếp gặp ngoài đời, đó là niềm vinh dự rất lớn”, anh Nhiệm chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà cho công nhân tại TPHCM (Ảnh: Phương Quyên).

Đoàn công tác còn có sự tham dự của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn.

Về phía địa phương có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc.

Ngoài ra, đoàn công tác còn có nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành.