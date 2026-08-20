Tay vợt chủ nhà Tommy Paul đã tạo nên cú sốc lớn tại Cincinnati Open khi đánh bại hạt giống số một Alexander Zverev trong một trận đấu đầy kịch tính và bị gián đoạn nhiều lần vào sáng 20/8 (giờ Việt Nam). Paul đang đứng thứ 24 trên bảng xếp hạng ATP, tay vợt người Mỹ đã thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc khi cứu một match-point để giành chiến thắng chung cuộc 4-6, 7-6(6), 6-4.

Trận đấu tại Ohio đã phải tạm dừng gần 90 phút vì mưa. Khi trở lại sân, Paul đang bị dẫn 4-6, 3-4. Anh đã xuất sắc cứu thành công match-point ở tỷ số 5-6 trong loạt tie-break set hai, trước khi thắng liền bốn game từ lúc bị dẫn 2-4 ở set quyết định để hoàn tất cuộc ngược dòng ngoạn mục.

Alexander Zverev tan mộng vô địch Cincinnati Open (Ảnh: Getty).

Chia sẻ về cách xoay chuyển tình thế, Paul cho biết: “Tôi cũng không thực sự chắc. Có lẽ chỉ là cố gắng trả giao bóng vào sân. Anh ấy cho tôi vài cơ hội ở những cú giao bóng hai và mắc một vài lỗi kép, điều đó giúp tôi rất nhiều. Sau đó, tôi cố gắng tấn công bóng nhiều hơn, đặc biệt là những cú giao bóng hai. Tôi đang tận hưởng trận đấu này, thực sự rất vui”.

Ngay cả sau khi trở lại sân, Paul và Zverev còn hai lần phải tạm dừng vì mưa nhẹ. Tuy nhiên, cả hai lần trận đấu đều nhanh chóng được tiếp tục mà không cần rời sân. Paul dường như thích nghi tốt hơn với diễn biến gián đoạn, dù tay vợt người Mỹ vẫn phải vượt qua không ít thời điểm khó khăn.

Sau khi Zverev đánh trái tay đưa bóng vào lưới và bỏ lỡ match point, Paul tận dụng cơ hội để thắng set hai. Tuy nhiên, anh nhanh chóng bị dẫn 2-4 ở set quyết định. Dưới sự cổ vũ liên tục từ HLV Brad Stine, Paul đã không để tinh thần sa sút và tìm được cách giành quyền vào tứ kết Cincinnati lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Tận dụng những thời điểm Zverev sa sút phong độ, Paul thắng liền bốn game để hoàn tất chiến thắng sau 2 giờ 51 phút. Theo thống kê, Paul giành 47% điểm số (15/32) khi trả giao bóng hai của Zverev. Với chiến thắng này, anh nâng thành tích đối đầu với tay vợt người Đức lên 3-1.

Đây cũng là lần thứ 50 trong sự nghiệp Paul góp mặt ở tứ kết một giải đấu thuộc cấp độ tour. Tại Cincinnati, anh sẽ đối đầu hạt giống số bảy Flavio Cobolli để tranh vé vào bán kết. Trước đó, Cobolli đánh bại tài năng trẻ đang có phong độ cao Rafael Jodar với tỷ số 4-6, 7-6(3), 6-3.

Paul lần đầu vào tứ kết tại Cincinnati (Ảnh: Getty).

Zverev không phải tay vợt Top 10 duy nhất bị loại ở nửa trên nhánh đấu Cincinnati trong ngày thi đấu vừa diễn ra. Hạt giống số 21 Arthur Fils vượt qua tay vợt số 8 thế giới Alex de Minaur với tỷ số 6-3, 6-4. Chiến thắng giúp Fils trở thành tay vợt Pháp thứ hai trong lịch sử có ít nhất 5 lần vào tứ kết Masters 1000 trong cùng một mùa giải, sau Jo-Wilfried Tsonga năm 2012.

Đối thủ của Fils ở tứ kết là Thiago Agustin Tirante. Tay vợt Argentina tiếp tục hành trình gây bất ngờ tại Lindner Family Tennis Center khi đánh bại hạt giống số 14 Jakub Mensik 5-7, 6-4, 6-4. Tirante từng tạo cú sốc ở vòng hai khi loại Novak Djokovic.

Với việc giành quyền vào tứ kết, Tirante trở thành một trong hai tay vợt Argentina đang thi đấu từng lọt vào tứ kết Masters 1000, bên cạnh Francisco Cerundolo, người đã có 8 lần vào vòng đấu này.