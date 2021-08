Zverev chiếm vị trí của Nadal trên bảng xếp hạng ATP

Dân trí Sau chức vô địch Cincinnati Open 2021, tay vợt Alexander Zverev đã vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP, đẩy Rafael Nadal xuống vị trí thứ 5.

Những chấn thương liên miên khiến Rafael Nadal liên tục tụt hạng. Tay vợt người Tây Ban Nha thông báo nghỉ thi đấu đến hết năm 2021 và có nguy cơ tiếp tục bị tụt hạng trên bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt thế giới (ATP).

Alexander Zverev vươn lên vị trí thứ 4 thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

Tuần trước Nadal để Stefanos Tsitsipas lấy ngôi số 3, tuần này anh tiếp tục mất vị trí số 4 vào tay Alexander Zverev. Sau chức vô địch Cincinnati Open 2021, Zverev đang có những thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng ATP.

Hiện tại, ba vị trí dẫn đầu vẫn đang thuộc về Djokovic, Medvedev và Tsitsipas. Cả Federer và Nadal đều tuyên bố nghỉ hết năm vì chấn thương và với số điểm lớn cần phải bảo vệ từ nay cho tới cuối mùa, hai ngôi sao này có thể xếp ngoài top 10 thế giới ở bảng xếp hạng ATP tổng kết năm.

Các tay vợt thi đấu tốt ở Cincinnati Open đều tăng hạng đáng kể sau giải đấu ATP Masters 1000. Felix Auger-Aliassime (Canada) lên hạng 15 thế giới, Grigor Dimitrov (Bulgaria) vào top 20, John Isner (Mỹ) tăng 4 bậc...

Tại US Open 2021 (diễn ra từ 30/8 đến 13/9), nhiều ngôi sao như Rafael Nadal và Roger Federer không thể góp mặt do chấn thương. Theo tiết lộ của tay vợt người Ấn Độ Prakash Amritraj thì chấn thương mà Federer gặp phải là nghiêm trọng hơn nhiều so với của Nadal.

Việc liên tiếp không thi đấu khiến Rafael Nadal bị tụt hạng khá sâu.

Federer sẽ phải lên bàn mổ lần thứ 3 để giải quyết dứt điểm vết đau ở đầu gối phải. Ngôi sao người Thụy Sĩ mới chỉ thi đấu 13 trận trong năm nay với thành tích thắng 9 thua 4. Federer đã kết thúc năm nay bằng trận thua muối mặt ở tứ kết Wimbledon trước đối thủ Ba Lan Hurkacz.

Rafael Nadal cũng phải lên bàn mổ để chữa trị vết đau ở bàn chân. Đây là vết đau đã có từ khi Nadal sớm bắt đầu sự nghiệp nhưng cho đến tận bây giờ, tay vợt người Tây Ban Nha mới quyết định giải quyết triệt để.

Prakash Amritraj cho biết: "Tôi không nghĩ mức độ chấn thương của hai ngôi sao quần vợt là như nhau. Federer lớn hơn Nadal 5 tuổi và chấn thương của anh ấy chắc chắn nghiêm trọng hơn nhiều.

Federer đã phải vật lộn với chấn thương đầu gối này trong nhiều tháng, đến mức phải phẫu thuật thêm một lần nữa. Đó là một ca chấn thương phức tạp hơn. Còn với Rafael Nadal, đó chỉ là vấn đề với bàn chân của anh ấy.

Chấn thương của Federer được dự đoán nặng hơn dự kiến.

Tôi đã gặp Nadal ở Washington gần đây và có thể thấy vết đau ở bàn chân khiến Rafael khá khó chịu. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một chấn thương không quá đáng ngại và Nadal hoàn toàn có thể giải quyết để hồi phục sớm".

Một ngôi sao khác là tay vợt số 6 thế giới Dominic Thiem vừa thừa nhận chấn thương cổ tay của anh nặng hơn dự kiến. Tay vợt người Áo thậm chí còn tiết lộ anh sẽ phải phẫu thuật trong thời gian tới.

Thiem đã buộc phải rút lui khỏi Wimbledon, Olympic Tokyo, US Open và dự kiến nghỉ hết mùa giải 2021 vì chấn thương gặp phải hồi tháng 6.

Thiem chia sẻ: "Năm 2016, Nadal đã dính chấn thương tương tự như Nishikori và Bencic. Các bác sĩ đã nói rằng nếu được hồi phục đúng cách, sẽ không có vấn đề gì với cổ tay của tôi sau ca phẫu thuật. Tôi hy vọng sẽ kịp trở lại cho mùa giải mới".

Thùy Anh