Giải đấu này kết thúc tối qua (27/5), với ngôi vô địch thuộc về CLB Buriram United (Thái Lan). Hạng nhì của giải thuộc về FC Selangor (Malaysia). Trong khi đó, hai CLB Nam Định và Johor Darul Tazim đồng hạng 3.

Xuân Son giành giải vua phá lưới Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 (Ảnh: Lâm Anh).

Ở trận chung kết lượt về tối qua, Buriram United thắng Selangor FC 2-1, chung cuộc họ thắng 3-1 sau 2 lượt trận chung kết. Buriram United bảo vệ thành công ngôi vương ở Cúp C1 Đông Nam Á.

Về các danh hiệu cá nhân, tiền đạo Nguyễn Xuân Son của CLB Nam Định nhận giải đồng Vua phá lưới, bên cạnh chân sút Bergson (Johor Darul Tazim). Mỗi người trong số họ ghi được 7 bàn thắng.

Chân sút của CLB Nam Định ghi được 7 bàn thắng ở giải đấu cao nhất Đông Nam Á, tầm mức CLB (Ảnh: Lâm Anh).

Đây là lần thứ 2 Xuân Son nhận giải vua phá lưới ở một giải đấu cấp Đông Nam Á. Trước đó, tiền đạo nhập tịch của bóng đá Việt Nam giành giải Vua phá lưới AFF Cup 2024, với 8 bàn thắng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Ngoài danh hiệu vua phá lưới của Xuân Son và Bergson, những danh hiệu cá nhân khác của Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 có giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất, thuộc về Guilherme Bissoli (Buriram United).

Danh hiệu thủ môn xuất sắc được trao cho Kalamullah Al-Hafiz (FC Selangor), cho dù thủ thành này chỉ thi đấu ở vòng bảng, không tham dự các trận bán kết và chung kết. Còn giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Natthakorn Rattanasuwan (Buriram United).