Xác định trọng tài điều khiển trận chung kết Champions League

Trận chung kết Champions League giữa Arsenal và Paris Saint Germain (PSG) diễn ra vào ngày 30/5 trên sân Puskas Arena ở Budapest (Hungary). Hôm nay (12/5), UEFA đã công bố trọng tài Daniel Siebert bắt chính trong trận đấu quan trọng này.

Đây là trận đấu thứ 10 mà trọng tài Daniel Siebert cầm còi ở Champions League mùa giải này. Ông đã quen thuộc với những trận đấu của Arsenal. Vị trọng tài người Đức đã bắt chính trong hai trận đấu của Arsenal gặp Sporting Lisbon (lượt đi tứ kết) và Atletico Madrid (lượt về bán kết). Trong đó, “Pháo thủ” đã giành chiến thắng trong cả hai trận đấu.

Trọng tài Daniel Siebert từng cầm còi một trận đấu của PSG mùa giải này. Đó là trận hòa 0-0 của họ với Bilbao ở vòng bảng.

Trong 9 trận đấu bắt chính ở Champions League mùa này, trọng tài Daniel Siebert rút ra hai thẻ đỏ và thổi một quả phạt đền.

“Ông vua áo đen” 42 tuổi được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2015. Ông đang đứng trước cơ hội bắt chính trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp.

Ở World Cup 2022, trọng tài Daniel Siebert cầm còi trong hai trận đấu Tunisia gặp Australia và Ghana đối đầu Uruguay tại vòng bảng. Ngoài ra, ông còn được phân công bắt chính trong 5 trận đấu ở hai kỳ Euro gần nhất.

Tuy nhiên, FIFA không điền tên trọng tài này vào danh sách làm việc ở World Cup 2026. Thay vào đó, FIFA chọn trọng tài người Đức khác là Felix Zwayer.