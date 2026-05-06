Arsenal vào chung kết Champions League, HLV Arteta mơ cú đúp lịch sử

Arsenal giành vé vào chung kết UEFA Champions League sau chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt về rạng sáng 6/5, qua đó thắng chung cuộc 2-1. Đây là lần thứ hai trong lịch sử đội bóng London góp mặt ở trận đấu cuối cùng của sân chơi danh giá nhất châu Âu, sau 20 năm chờ đợi kể từ năm 2006.

“Đây là một đêm tuyệt vời khi được trải qua khoảnh khắc như thế này cùng các cầu thủ và toàn đội. Cảm xúc thật không thể tin nổi. Mọi nỗ lực và những gì chúng tôi đã trải qua đều xứng đáng”, HLV Mikel Arteta không giấu nổi niềm xúc động sau trận đấu.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh niềm tự hào về tinh thần thi đấu và sự tiếp lửa từ khán đài: “Tôi thấy rất nhiều gương mặt hạnh phúc và tự hào. Ngay từ đầu, mọi thứ đã thật phi thường, từ cách người hâm mộ chờ đợi chúng tôi bên ngoài sân, nguồn năng lượng và đam mê họ mang lại. Thật tuyệt khi giành chiến thắng này”.

Với tấm vé vào chung kết Champions League 2025-26, Arsenal đứng trước cơ hội giành cú đúp danh hiệu lịch sử. Đối thủ của họ sẽ là Paris Saint-Germain hoặc Bayern Munich trong trận đấu diễn ra ngày 31/5. Arsenal chưa từng vô địch Champions League và cũng chưa đăng quang Ngoại hạng Anh kể từ năm 2004, nhưng hiện có cơ hội làm nên lịch sử với cả hai danh hiệu chỉ trong vòng một tuần.

Arteta cũng tiết lộ những trăn trở trong việc lựa chọn đội hình, ông cho biết: “Đưa ra một số quyết định là điều rất khó khăn và tôi thực sự đồng cảm với các cầu thủ. Tôi biết họ là những con người tuyệt vời. Hôm nay, tôi đã nói chuyện với một vài người và xin lỗi vì tiếp tục sử dụng đội hình cũ. Phản ứng của họ là luôn sẵn sàng với các quyết định từ ban huấn luyện, họ đã ôm tôi”.

Về bàn thắng quyết định của Bukayo Saka, Arteta nhấn mạnh. “Bàn thắng đó phải đến từ một người đặc biệt, và Saka thực sự đặc biệt với tôi, với các cầu thủ cũng như toàn bộ CLB. Nếu có ai ghi bàn, thì có lẽ phải là cậu ấy”.

Saka và Rice vỡ òa cảm xúc

Trở thành người hùng với pha lập công duy nhất, Saka không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Thật quá tuyệt vời. Bạn có thể thấy điều này có ý nghĩa như thế nào với chúng tôi và người hâm mộ. Chúng tôi rất hạnh phúc. Nói thì dễ, làm mới khó. Đây là trận đấu áp lực rất lớn, quan trọng với cả hai đội, nhưng chúng tôi đã kiểm soát tốt và giành vé vào chung kết. Mọi thứ bắt đầu ngay từ lúc chúng tôi đến sân bằng xe buýt, tôi chưa từng thấy điều gì như vậy”.

“Không có chuyện bạn đến được vị trí này mà không chịu áp lực. Bạn luôn bị bàn tán và chỉ trích, vì vậy chúng tôi phải biết cách gạt nó sang một bên. Đây là một câu chuyện đẹp và tôi hy vọng nó sẽ có cái kết trọn vẹn tại Budapest”, ngôi sao người Anh cũng thẳng thắn nói về áp lực.

Nói về bàn thắng, Saka chia sẻ: “Đôi khi bóng đi theo ý bạn, đôi khi không, nhưng bạn phải có mặt đúng lúc. Và tôi đã làm được”.

Tiền vệ Declan Rice cũng không giấu được sự phấn khích: “Phòng thay đồ lúc này thực sự hỗn loạn. Không thể đánh giá thấp những gì chúng tôi đã làm tại giải đấu này. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng ăn mừng khoảnh khắc đó. Đây là giải đấu danh giá nhất cấp CLB và chúng tôi đang tận hưởng từng giây phút”.

Rice tin rằng đội bóng đã có bước tiến lớn, anh nói: “Chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa của trận đấu. Nếu không thể bùng nổ trong những trận như thế này, thì bạn sẽ không thể làm điều đó ở bất kỳ trận nào khác. Khi dẫn 1-0, tôi biết chúng tôi sẽ thắng. Tôi cảm nhận được điều đặc biệt đang hình thành.

CLB đã tiến rất xa trong vài năm qua. Có những giai đoạn khiến các cầu thủ bị tổn thương, nhưng HLV đã kiểm soát mọi thứ và chúng tôi không ngừng tiến lên. Ở Champions League và Ngoại hạng Anh, chúng tôi đều chơi với tất cả khả năng. Khi mùa giải chỉ còn chưa đầy một tháng, chúng tôi đang ở vị trí rất tốt”.

“Chúng tôi đã thực sự bước sang một giai đoạn mới. Có lúc đội chơi không tốt, xử lý bóng cẩu thả, nhưng giờ đã tìm lại được cách chơi hiệu quả. Trong bóng đá, sự tự tin là tất cả. Tôi biết mọi người đều đang rất tập trung”, Rice kết luận.