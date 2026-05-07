Vượt qua Bayern Munich, PSG gặp Arsenal ở chung kết Champions League

Ở trận lượt đi trên sân Parc des Princes ở Pháp, Paris Saint Germain (PSG) giành chiến thắng với tỷ số 5-4. Ở trận tái đấu tại Allianz Arena (Đức), cả hai đội đều có những cơ hội và tham vọng để ghi tên mình vào chung kết.

Trong thế buộc phải thắng, đội chủ nhà Bayern Munich sử dụng 4 tiền đạo gồm Olise, Musiala, Diaz, Kane. Bên phía đội khách PSG, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Vitinha, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

PSG là đội nhập cuộc tốt hơn, đội khách sớm tạo lợi thế khi Khvicha Kvaratskhelia tận dụng đường chọc khe của Fabian Ruiz, kiến tạo để Ousmane Dembele dứt điểm một chạm gọn gàng mở tỷ số, giúp PSG nâng tổng tỷ số lên thành 6-4 sau hai lượt trận.

Bàn thắng sớm ấy khiến trận đấu diễn ra cởi mở và hấp dẫn. Sau đó, PSG chọn lối đá phòng ngự chặt chẽ, Bayern Munich dù dồn đội hình lên tấn công nhưng họ không có được nhiều pha bóng sắc nét.

Dù kiểm soát bóng nhiều và liên tục gây áp lực, đại diện nước Đức lại không có được những cơ hội nguy hiểm. PSG chọn lối đá phòng ngự phản công, họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm khiến hàng thủ Bayern Munich gặp nhiều khó khăn.

Thủ thành Manuel Neuer đã phải liên tục cứu thua để níu giữ hy vọng cho Bayern Munich. Nếu không có những pha cản phá xuất sắc của thủ thành người Đức, PSG đã sớm định đoạt trận đấu.

Harry Kane ghi bàn danh dự ở phút 90+4 với cú sút chân trái không thể cản phá, nhưng mọi thứ đã quá muộn với "Hùm xám". Thời gian còn lại là không đủ để đội bóng của HLV Vincent Kompany tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Chung cuộc, PSG thắng Bayern Munich với tổng tỷ số 6-5 để lần thứ 3 trong 7 năm góp mặt ở chung kết UEFA Champions League. Đối thủ của họ tại trận chung kết ở Budapest (Hungary) vào ngày 30/5 sẽ là Arsenal của HLV Mikel Arteta.

HLV Enrique hướng tới danh hiệu Champions League thứ ba trong sự nghiệp cầm quân. Năm ngoái, ông cùng PSG thắng Inter Milan để lên ngôi vô địch. Trong khi đó, Bayern Munich chưa thể tiến vào trận chung kết giải đấu này trong 5 mùa giải liên tiếp.

Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Olise, Musiala, Diaz, Kane.

Bàn thắng: Kane (90'+4).

PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

Bàn thắng: Dembele (3')