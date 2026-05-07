Điều luật ít người biết giúp PSG thoát khỏi phạt đền trước Bayern Munich

Rạng sáng 7/5, Bayern Munich đã hòa 1-1 trước PSG trong trận bán kết lượt về Champions League. Với kết quả này, đội bóng nước Đức đã bị loại sau khi thua 5-6 sau hai lượt trận trước PSG.

Joao Neves để bóng chạm tay trong vòng cấm đội nhà (Ảnh: TNT Sports).

Tuy nhiên, nhiều thành viên của Bayern Munich không hài lòng với cách điều hành trận đấu của trọng tài Joao Pinheiro. Điển hình là tình huống ở phút 31. Cầu thủ Vitinha đã phá bóng lên, bóng chạm tay của Joao Neves trong vòng cấm của PSG.

Trong tình huống này, các cầu thủ Bayern Munich cho rằng mình xứng đáng được hưởng phạt đền khi cánh tay của Joao Neves dang rộng. Tuy nhiên, trọng tài Joao Pinheiro đã từ chối phạt đền cho Bayern Munich và VAR cũng không can thiệp.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng trọng tài đã xử lý đúng trong tình huống này. Theo điều luật của Ủy ban Luật bóng đá quốc tế (IFAB), nếu một cầu thủ đưa bóng tìm tới tay của đồng đội thì đó không được tính là tình huống dùng tay chơi bóng (trừ trường hợp bóng đi thẳng vào khung thành hoặc cầu thủ ghi bàn ngay sau đó).

Dựa theo điều luật này, trọng tài Joao Pinheiro đã xác định Joao Neves không dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Cựu trọng tài Mark Halsey giải thích: “Điều 12 trong luật của FIFA không đề cập trực tiếp tới kiểu tình huống này nhưng IFAB có quy định riêng biệt.

Các cầu thủ Bayern Munich phản ứng dữ dội quyết định của trọng tài (Ảnh: Reuters).

Trọng tài Joao Pinheiro đã xử lý đúng khi không cho Bayern Munich hưởng phạt đền vì bóng không trực tiếp hướng về khung thành. Joao Neves cũng không ghi bàn sau đó. Tình huống này hoàn toàn khác so với khi Alphonso Davies (Bayern Munich) và Ben White (Arsenal) chạm tay trong loạt trận bán kết lượt đi Champions League”.

Cũng trong trận đấu này, Bayern Munich đã phàn nàn về việc trọng tài nương tay không rút thẻ đỏ với Nuno Mendes. Cầu thủ của PSG đã chịu thẻ vàng ở phút thứ 8. Tới cuối hiệp 1, Konrad Laimer của Bayern Munich đã chuyền bóng, chạm tay của Nuno Mendes. Tuy nhiên, trọng tài lại bỏ qua thẻ phạt cho cầu thủ người Bồ Đào Nha. Nếu như nhận thẻ vàng trong tình huống này, Nuno Mendes sẽ bị truất quyền thi đấu.

Trận chung kết giữa PSG và Arsenal sẽ diễn ra vào ngày 30/5 tại Budapest (Hungary). PSG đứng trước cơ hội trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Champions League (kể từ mùa 1992-1993) sau Real Madrid.