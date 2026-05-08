Quái chiêu ít ai ngờ đến của PSG, khiến Bayern Munich ôm hận

Trong trận bán kết lượt về Champions League sáng 7/5, PSG chỉ cầm bóng 27% thời lượng. Đặc biệt, trong hiệp 2, đội bóng thành Paris hầu như chỉ chơi với khối đội hình thấp, để ngăn chặn những pha tấn công như vũ bão từ Bayern Munich.

Thủ thành Matvei Safonov chủ động phát bóng ra biên (Ảnh Tribuna).

Điều nguy hiểm với đội bóng thành Paris ở chỗ, Nuno Mendes đã sớm nhận thẻ vàng trong bối cảnh phải ngăn chặn ngòi nổ đặc biệt nguy hiểm của Bayern Munich là Michael Olise. Tuy nhiên, điều thần kỳ ở chỗ, HLV Luis Enrique đã ngăn chặn rất tốt cầu thủ chạy cánh người Pháp, khiến anh không tạo ra nhiều mối uy hiếp lên khung thành của Matvei Safonov.

Để bù đắp cho sự “rủi ro” ở bên hàng lang cánh trái (khi Nuno Mendes nhận thẻ vàng), chiến lược gia người Tây Ban Nha đã bố trí số đông cầu thủ PSG. Điều đó dẫn tới việc luôn có ít nhất hai cầu thủ phong tỏa Michael Olise, giảm áp lực cho Nuno Mendes.

Thậm chí, theo phân tích của giới chuyên môn, HLV Luis Enrique còn có quái chiêu khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, thủ thành Matvei Safonov luôn chủ động phát bóng ra biên ở cánh trái, thay vì triển khai bóng từ dưới.

Điều đó khiến PSG chấp nhận mất quyền kiểm soát bóng nhưng đổi lại, họ sẽ kéo toàn bộ cầu thủ Bayern Munich sang cánh trái, nơi tập trung đông quân số cầu thủ PSG, theo đúng ý đồ của HLV Luis Enrique.

Thống kê chỉ ra rằng, thủ thành Matvei Safonov chỉ đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 21%, khi chỉ có vỏn vẹn 7/33 đường chuyền tìm tới đồng đội. Trong khi đó, ở phần sân đối diện, thủ thành Manuel Neuer đạt tỷ lệ cao, lên tới 70%.

Biểu đồ chuyền bóng cho thấy Matvei Safonov không phát động tấn công từ sân nhà. Anh chỉ chuyền dài và hầu hết không chính xác (Ảnh: L'Équipe).

Trong khi đó, ngôi sao nguy hiểm của Bayern Munich, Michael Olise, lại có ngày thi đấu thất vọng. Cầu thủ này chỉ tạo ra 2 cơ hội, đồng thời số cú dứt điểm (2 lần), số lần chạm bóng trong vòng cấm (8 lần) và số đường chuyền ở 1/3 cuối sân (5 lần) của cầu thủ này đều ở mức rất thấp so với trung bình các trận đấu gần đây.

Trong những năm qua, PSG cho thấy là đội bóng thích nghi với nghịch cảnh tốt nhất ở châu Âu. Đó là lý do họ là đội bóng thành công nhất. Nếu thắng Arsenal trong trận chung kết, đội bóng thành Paris sẽ trở thành CLB thứ hai trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Champions League (tính từ mùa giải 1992-1993) sau Real Madrid.