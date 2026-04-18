Xác định CLB đầu tiên thăng hạng lên giải Ngoại hạng Anh

Trong trận đấu sớm ở vòng 43 giải hạng nhất Anh vào rạng sáng 18/4, Coventry đã hòa 1-1 trước Blackburn trên sân Ewood Park. Kết quả này là vừa đủ để giúp đoàn quân HLV Frank Lampard giành vé thăng hạng lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải tới.

Ở thời điểm này, Coventry đang dẫn đầu giải hạng nhất Anh với 86 điểm sau 43 trận. Họ đang hơn đội xếp thứ hai là Millwall 13 điểm (thi đấu 42 trận) trong bối cảnh đối thủ này chỉ có tối đa 4 trận đấu.

Đây là lần đầu tiên sau 25 năm, Coventry mới thi đấu trở lại ở giải Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất CLB này góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh là ở mùa giải 2000-01.

Trong 25 năm qua, Coventry đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Đội bóng này từng bị đẩy xuống thi đấu ở giải League Two (tương đương với giải hạng 4 Anh). Họ cũng phải thay đổi tới 4 sân vận động khác nhau.

Trong những năm gần đây, Coventry có không ít lần ở rất gần thiên đường nhưng đều thất bại. Vào năm 2023, Coventry đã thất bại ở loạt sút luân lưu ở trận chung kết play-off thăng hạng trước Luton Town. Ở mùa giải trước, đội bóng của HLV Lampard cũng gục ngã trước Sunderland ở trận bán kết play-off.

Sau khi giúp Chelsea trở lại giải đấu cao nhất nước Anh, HLV Lampard đã bật khóc. Chia sẻ trước báo giới, ông chia sẻ: “Thật tuyệt vời. Những gì người hâm mộ đã trải qua, những thất vọng, những khoảnh khắc khó khăn chúng tôi đã trải qua… tất cả đều khiến tôi xúc động. Những cầu thủ xứng đáng với khoảnh khắc ăn mừng này.

Chúng tôi đã làm tốt hơn kỳ vọng rất nhiều. Trước khi mùa giải diễn ra, CLB không đặt ra mục tiêu thăng hạng trực tiếp. Việc giúp Coventry thăng hạng là chiến tích lớn trong sự nghiệp của tôi, giống như khi tôi cùng Chelsea vô địch Champions League thời còn là cầu thủ”.

Sau Coventry, giải hạng nhất Anh vẫn còn một suất thăng hạng trực tiếp. CLB Ipswich đang hướng tới suất này. Họ đang xếp thứ hai với 73 điểm, hơn đội xếp thứ ba là Millwall 2 điểm và thi đấu ít hơn một trận.