Xác định các cặp đấu tứ kết giải U19 Quốc gia 2025-26

Tại bảng C giải U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025-26, HAGL cần ít nhất 1 điểm và chờ đợi kết quả ở trận còn lại mới biết mình có khả năng giành tấm vé vào tứ kết. Do đó, đội bóng phố núi lựa chọn lối chơi cẩn trọng trước SHB Đà Nẵng.

Về phía đội bóng bên bờ sông Hàn, họ đã sớm bị loại nên trận đấu này mang tính chất danh dự. SHB Đà Nẵng vào trận với tâm lý thoải mái và sẵn sàng chơi tấn công. Tuy nhiên, hiệp 1 của trận đấu diễn ra với kịch bản không quá hấp dẫn.

Cả hai đội bỏ lỡ nhiều cơ hội để ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, nỗ lực của thầy trò HLV Đào Quang Hùng sớm được đền đáp khi Nguyễn Hoàng Nhân lập công ngay ở phút 47. Không chấp nhận thất bại, HAGL tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Dù vậy, Đắc Lộc và đồng đội chơi chưa thật hiệu quả. Phút 80, từ khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Hoàng Gia Huy, HAGL có bàn thắng ấn định tỉ số hòa 1-1 trước SHB Đà Nẵng.

Trong khi đó, Đồng Tháp sẽ vào tứ kết nếu hòa Sông Lam Nghệ An. Đã chắc suất đi tiếp nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn chơi thứ bóng đá đầy cống hiến. Minh Thủy mở tỉ số trận đấu cho SLNA trong hiệp 1 trước khi Quốc Hòa và Nhật Sang lập công. Bàn gỡ của Chí Kiệt không đủ để họ giành lại 1 điểm.

Như vậy, trải qua vòng bảng, 8 đội bóng giành vé đi tiếp gồm PVF-CAND, Thể Công Viettel I, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (bảng A); Hà Nội, PVF, TP.HCM (bảng B); Sông Lam Nghệ An, HAGL (bảng C).