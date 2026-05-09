Xác định 4 cặp đấu tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026

Lịch thi đấu vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á 14h ngày 11/5: U17 nữ Việt Nam - U17 nữ Australia 14h ngày 11/5: U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Hàn Quốc 18h30 ngày 11/5: U17 nữ Trung Quốc - U17 nữ Ấn Độ 18h30 ngày 11/5: U17 nữ Triều Tiên - U17 nữ Thái Lan

Ở lượt trận cuối cùng bảng B, U17 nữ Nhật Bản đã chứng minh sức mạnh khi giành chiến thắng với tỷ số 5-0 trước U17 nữ Australia. Với kết quả này, U17 nữ Nhật Bản đứng đầu bảng đấu với 9 điểm. Họ ghi 21 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào. Còn U17 nữ Australia xếp thứ hai với 6 điểm.

U17 nữ Việt Nam gặp U17 nữ Australia ở vòng tứ kết (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, ở bảng C, U17 nữ Triều Tiên cũng khẳng định vị thế của đội bóng vô địch thế giới khi dễ dàng đánh bại U17 nữ Hàn Quốc với tỷ số 3-0. U17 nữ Triều Tiên đứng đầu bảng với 9 điểm, ghi 21 bàn và không thủng lưới. U17 nữ Hàn Quốc đứng thứ hai khi có 6 điểm.

Như vậy, AFC đã xác định 8 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết là Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Triều Tiên và Hàn Quốc. Trong đó, U17 nữ Thái Lan giành quyền đi tiếp với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Ở vòng tứ kết, U17 nữ Việt Nam (nhì bảng A) sẽ đối đầu với U17 nữ Australia (nhì bảng B). Đây là cuộc đọ sức hứa hẹn sẽ gay cấn. Trong trận đối đầu gần nhất ở vòng loại giải U17 nữ châu Á 2024, U17 nữ Australia đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, trong lần tái ngộ này, U17 nữ Việt Nam đang rất quyết tâm giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Nếu đánh bại U17 nữ Australia, U17 nữ Việt Nam sẽ giành vé tham dự World Cup (Ảnh: AFC).

Ở các trận đấu khác, chủ nhà U17 nữ Trung Quốc sẽ đối đầu với U17 nữ Ấn Độ. U17 nữ Thái Lan đụng độ với U17 nữ Triều Tiên. Còn U17 nữ Nhật Bản gặp U17 nữ Hàn Quốc.

Các đội giành quyền vào bán kết sẽ có vé tham dự World Cup U17 nữ. Đó là động lực lớn để các đội bóng nỗ lực hết sức ở vòng tứ kết.