AFC bình luận khi U17 nữ Việt Nam tiến gần tới vé dự World Cup

Tối 7/5, U17 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U17 nữ Myanmar. Kết quả này giúp cho đoàn quân HLV Okiyama Masahiko vượt qua U17 Thái Lan để giành vị trí thứ nhì bảng A với 4 điểm.

U17 nữ Việt Nam tiến gần tới tấm vé tham dự World Cup (Ảnh: AFC).

U17 nữ Việt Nam chỉ còn cách tấm vé tham dự World Cup đúng một trận đấu. Ở vòng tứ kết, đội bóng trẻ của Việt Nam sẽ đối đầu với đội nhì bảng B (Nhật Bản hoặc Australia). Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, U17 nữ Việt Nam sẽ lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup trong lịch sử.

Bình luận về chiến thắng của U17 nữ Việt Nam, AFC viết: “U17 nữ Myanmar tạo ra áp lực lớn lên khung thành của U17 nữ Việt Nam trong những phút đầu tiên. Thủ thành Cẩm My đã thi đấu xuất sắc khi liên tục cứu thua cho U17 nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam đã cho thấy sự lỳ lợm. Đặc biệt, đội bóng này tận dụng rất tốt những tình huống cố định sau những pha sút phạt tuyệt đẹp của Nguyễn Thị Linh Chi và Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

U17 nữ Myanmar rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 66 do công của Thaw Dar Hnin. Tuy nhiên, trong những phút cuối, họ đã không thể xuyên thủng được hàng thủ vững vàng của U17 nữ Việt Nam. Với chiến thắng này, U17 nữ Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết, vòng đấu sẽ quyết định tấm vé tham dự World Cup”.

Thủ môn của U17 nữ Myanmar bay người trong bất lực trong pha sút phạt của Ngọc Ánh (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, trang AFC Women Football (thuộc quản lý của AFC) đã trầm trồ trước pha sút phạt găm thẳng vào góc chữ A của Ngọc Ánh. Họ đã dùng từ “ảo diệu” để nói về siêu phẩm trong mơ này.

Ở dưới bài viết, nhiều cổ động viên (CĐV) trên khắp châu Á đã lên tiếng khen ngợi pha sút phạt “đẹp hơn cả những đồng nghiệp nam” của Ngọc Ánh.

Trong khi đó, trang ASEAN Football đã lên tiếng chúc mừng U17 Việt Nam lọt vào vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á. Đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko đang nỗ lực giành vé tham dự World Cup khi chỉ còn cách tấm vé đúng một bước chân.