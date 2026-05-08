Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U17 nữ Việt Nam vào tứ kết giải châu Á

"Chúc mừng Việt Nam. Một tấm vé vào tứ kết rất xứng đáng", tài khoản Kun Vegas đến từ Thái Lan bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến đội tuyển U17 nữ Việt Nam đánh bại U17 nữ Myanmar với tỷ số 2-1 ở lượt cuối vòng bảng diễn ra vào tối 7/5 (giờ Việt Nam) để ghi tên vào vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026.

Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam (áo đỏ) chơi lấn lướt trước U17 nữ Myanmar trong phần lớn thời gian trận đấu (Ảnh: AFC).

Trước trận đấu này, các cầu thủ U17 nữ Việt Nam gặp không ít áp lực khi buộc phải giành chiến thắng mới có vé đi tiếp khi mới chỉ giành được 1 điểm sau hai trận đấu trước đó. Dù vậy đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Masahiko Okiyama đã thể hiện bản lĩnh khi sớm có bàn mở tỷ số ở phút 16 nhờ pha đá phạt đẹp mắt của tiền đạo Linh Chi.

Sang hiệp 2, Nguyễn Thị Ngọc Ánh tiếp tục khiến khán giả bùng nổ với cú đá phạt tuyệt đẹp ở phút 55, nâng tỷ số lên 2-0 cho U17 nữ Việt Nam. Dù Thaw Dar Hnin giúp U17 nữ Myanmar rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 66, các cô gái "Rồng vàng" vẫn đứng vững trước sức ép nghẹt thở trong những phút cuối để đảm bảo chiến thắng chung cuộc 2-1.

Chiến thắng này chứng kiến bảng C có đến 3 đội giành quyền vào tứ kết, lần lượt U17 nữ Trung Quốc và U17 nữ Việt Nam chia nhau hai vị trí đầu bảng, riêng U17 nữ Thái Lan giành vé vào vòng loại trực tiếp với tư cách là một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Vượt qua Myanmar, U17 nữ Việt Nam sẽ gặp U17 nữ Australia ở vòng tứ kết (Ảnh: AFC).

Nhiều CĐV Đông Nam Á thừa nhận các cầu thủ U17 nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy quyết tâm ở lượt đấu cuối và giành vé vào tứ kết rất thuyết phục.

"Những cô gái này thật bản lĩnh. Chúc mừng Việt Nam. Tiếp tục giữ vững phong độ ở trận đấu tiếp theo nhé", tài khoản Wijesundara CJ đến từ Indonesia bình luận.

"Chúc mừng Việt Nam. Các cầu thủ của chúng tôi đã rất cố gắng nhưng không thể đánh bại các bạn", tài khoản Aung Min Hein đến từ Myanmar bày tỏ.

"Điểm nhấn của trận đấu là hai tình huống đá phạt thành bàn của U17 nữ Việt Nam. Công bằng mà nói thì hai đội chơi tấn công khá tẻ nhạt và người ít tẻ nhạt hơn đã giành chiến thắng", tài khoản Syam Along đến từ Malaysia nhận xét.

"U17 nữ Việt Nam để thua Trung Quốc 3 bàn nhưng Thái Lan để thua Trung Quốc tới 6 bàn. Dù Thái Lan vẫn có vé đi tiếp nhưng tôi không tin họ sẽ có thể tiến sâu thêm nữa. Dù sao đây cũng là những cầu thủ trẻ. Họ còn non nớt kinh nghiệm thi đấu lắm", tài khoản Watcharat Sukjaroen đến từ Thái Lan so sánh đội nhà với Việt Nam.

"Nhìn thế trận trên sân thì Myanmar thua vì thể lực kém hơn. Chúng ta mừng vì Việt Nam giành vé vào tứ kết, nhưng gặp U17 nữ Australia thực sự là thử thách rất khó khăn ở phía trước. Dù sao thì các cô gái trẻ đã rất cố gắng", tài khoản Đức Văn đến từ Việt Nam chốt lại.