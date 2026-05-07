Hai siêu phẩm sút phạt đưa U17 nữ Việt Nam vào tứ kết giải châu Á

Trước trận cuối cùng của vòng bảng, U17 nữ Việt Nam mới có 1 điểm vì vậy toàn đội quyết tâm phải giành được chiến thắng để có tấm vé vào tứ kết. Phía bên kia, U17 nữ Myanmar cũng nuôi hy vọng thắng trong trận đấu cuối của bảng A.

Ngay đầu trận, U17 Myanmar đã tràn lên tấn công và liên tục dồn ép trước khung thành của thủ môn Cẩm My, khiến hàng phòng ngự của U17 nữ Việt Nam chống đỡ vất vả.

U17 nữ Việt Nam thắng U17 nữ Myanmar và giành vị trí nhì bảng (Ảnh: VFF).

Phút 18, từ tình huống đá phạt từ ngoài 30m, Linh Chi có cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng đi thẳng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho U17 nữ Việt Nam trong sự bất ngờ của khán giả. Bàn thắng sớm giúp tinh thần các nữ tuyển thủ trẻ Việt Nam hưng phấn hơn, trong khi đó Myanmar càng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ.

Liên tục những tình huống tấn công được đội bóng trẻ Myanmar tạo ra, nhưng hàng thủ chắc chắn của các cô gái Việt Nam không cho đối thủ có cơ hội làm khó khung thành của thủ môn Cẩm My.

Vào hiệp 2, U17 nữ Myanmar vẫn liên tục tạo sức ép về phía khung thành của U17 nữ Việt Nam. Phút 55, từ cú đá phạt cực kỳ khó chịu ở khoảng cách gần 20m, Ngọc Anh đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong sự ngỡ ngàng của đối thủ.

Không còn gì để mất, U17 nữ Myanmar tràn lên tấn công và tạo được không ít cơ hội nhưng các tiền đạo dứt điểm khá nôn nóng. Phải đến phút 66, Thaw Dar Hnin mới có bàn rút ngắn 1-2 cho Myanmar. Gần cuối trận, khi U17 nữ Myanmar nỗ lực tấn công để tìm bàn gỡ hoà nhưng không thành công.

Với chiến thắng 2-1, U17 nữ Việt Nam được 4 điểm và xếp trên U17 Thái Lan, đối thủ có cùng 4 điểm nhưng thua hiệu số (ở trận đấu cùng giờ, U17 nữ Thái Lan đã thua U17 nữ Trung Quốc với tỷ số 0-6). U17 nữ Việt Nam vào tứ kết và chúng tôi sẽ đối đầu đội nhì bảng B là U17 Nhật Bản hoặc U17 Australia.

Ngay sau trận đấu, thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng toàn đội và hy vọng các cầu thủ tiếp tục giữ vững phong độ, thi đấu thành công ở vòng tứ kết. Thường trực BCH VFF quyết định thưởng động viên đội 500 triệu đồng.