VPBank Hanoi International Marathon 2025 ra mắt bộ race kit và giải thưởng giá trị

Cùng với đó, hệ thống giải thưởng giá trị hứa hẹn tạo nên mùa giải bùng nổ, tiếp lửa cho tinh thần chinh phục của cộng đồng yêu chạy bộ.

Bộ race kit “Thịnh vượng”: Trọn vẹn năng lượng và trải nghiệm

Diễn ra từ ngày 24-26/10, VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2025 là sự kiện thể thao được mong đợi cuối tuần này. Bên cạnh quy mô tổ chức lớn và chuỗi hoạt động bên lề sôi động, sức hút của mùa giải năm nay còn đến từ bộ race kit “Thịnh vượng” được VPBank đầu tư tỉ mỉ về thiết kế lẫn chất lượng.

Áo chạy Coolmate thoáng khí, thấm hút mồ hôi nhanh, mang lại sự thoải mái cho runner (Ảnh: BTC).

Nổi bật trong bộ race kit là chiếc áo đấu mang sắc xanh lá chủ đạo, được sản xuất bởi Coolmate - thương hiệu thời trang thể thao nội địa quen thuộc với cộng đồng runner trên toàn quốc.

Coolmate mang đến cho mùa giải VPIM 2025 dòng sản phẩm Coolmate Active, được ứng dụng loạt công nghệ tiên tiến, nổi bật với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 90gsm, khả năng thoáng khí và thấm hút mồ hôi nhanh, giúp vận động viên dễ chịu và linh hoạt suốt hành trình chạy.

Chiếc áo được dệt theo cấu trúc Mini Square - những ô vuông nhỏ hai mặt giúp phân bổ lực căng đồng đều, hạn chế xước rách, đồng thời tạo ra hàng nghìn khe thoáng khí, giúp luồng gió mát luôn song hành cùng từng bước chạy.

Túi tote vải thời trang, có thể sử dụng trong đời sống hằng ngày (Ảnh: BTC).

Một điểm nhấn khác trong bộ race kit là chiếc túi tote vải với thiết kế được cập nhật theo xu hướng thời trang mới mỗi năm. Không chỉ là vật dụng đựng vật phẩm của giải, chiếc túi còn có thể tái sử dụng trong nhiều dịp, từ sinh hoạt thường ngày đến các hoạt động thể thao, vừa tiện lợi, vừa thời trang, thể hiện tinh thần sống xanh và năng động của cộng đồng runner hiện đại.

Bên cạnh đó, để đảm bảo sức khỏe và phục hồi nhanh chóng cho các runner sau chặng đường dài, mỗi vận động viên còn nhận được hàng loạt vật phẩm hữu ích như thanh năng lượng, miếng dán Salonpas, vitamin DHC, bia Camel, bánh dinh dưỡng Richy… cùng nhiều voucher độc quyền và ưu đãi giá trị trong các lĩnh vực dịch vụ, làm đẹp, sức khỏe…

Tất cả tạo nên một bộ race kit “Thịnh vượng” - món quà ý nghĩa tiếp thêm năng lượng và tinh thần tích cực cho runner trước giờ xuất phát

Tổng giá trị giải thưởng tiền mặt đến hơn 700 triệu đồng

Nếu bộ race kit “Thịnh vượng” là món quà khởi đầu hành trình, thì hệ thống giải thưởng hấp dẫn của VPIM 2025 là “trái ngọt” cho hành trình bền bỉ và nỗ lực của mỗi runner.

Bộ huy chương “nối dài thịnh vượng” của giải chạy VPIM 2025 (Ảnh: BTC).

Giữ vai trò điểm nhấn biểu tượng mà vận động viên về đích nhận được là huy chương chung cuộc. Huy chương VPIM 2025 là sự hòa quyện tinh tế giữa giá trị truyền thống và tinh thần thể thao hiện đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước - nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Trên huy chương, hình ảnh các nhân vật chú Tễu, cô Tiên… được tái hiện sinh động, vừa tôn vinh di sản dân gian, vừa truyền tải tinh thần hứng khởi, gắn kết của giải chạy quốc tế.

Không chỉ là phần thưởng dành cho người về đích, huy chương VPIM 2025 còn mang ý nghĩa mảnh ghép kết nối. Thiết kế cho phép các huy chương ghép nối không giới hạn, giúp các runner dễ dàng “kết đôi”, “kết nhóm” - thể hiện tinh thần đồng đội và gắn kết cộng đồng.

Dù là người xa lạ trên đường chạy hay thành viên trong cùng câu lạc bộ, tất cả đều có thể cùng nhau tạo nên một bức tranh kết nối đầy ý nghĩa.

Với 118 giải thưởng có tổng giá trị tiền mặt lên tới 718 triệu đồng, chưa kể nhiều quà tặng hiện vật giá trị, VPIM 2025 được xem là một trong những giải chạy có cơ cấu giải thưởng lớn trong hệ thống các giải chạy tại Việt Nam.

Áo finisher là phần thưởng cho các vận động viên chinh phục cự ly 42km (Ảnh: BTC).

Ở các cự ly Marathon (42km) và Half Marathon (21km), ban tổ chức trao thưởng cho top 10 chung cuộc nam - nữ, cùng top 3 ở từng nhóm tuổi. Trong khi đó, các cự ly 10km và 5km vinh danh top 3 nhóm tuổi nam - nữ có thành tích tốt nhất.

Ngoài ra, giải Thử thách đồng đội sẽ tôn vinh đội nhóm xuất sắc nhất, với tổng giá trị phần thưởng lên tới 50 triệu đồng, khẳng định tinh thần đoàn kết và gắn kết cộng đồng của giải chạy.

Không chỉ là một cuộc đua về tốc độ, VPIM 2025 còn là hành trình trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc. Trong ba ngày liên tiếp, từ ngày 24 đến ngày 26/10, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ Hà Nội sẽ trở thành “trái tim” của lễ hội thể thao - văn hoá - âm nhạc - giao lưu cộng đồng, nơi năng lượng tích cực lan tỏa trong từng khoảnh khắc.