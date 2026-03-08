Lamine Yamal lập siêu phẩm, Barcelona vững vàng ở ngôi đầu bảng La Liga

Sau khi Real Madrid đánh bại Celta Vigo, Barcelona cần 3 điểm trước Bilbao ở xứ Basque để tạo khoảng cách điểm số an toàn. HLV Hansi Flick thể hiện quyết tâm chiến thắng khi sử dụng 4 tiền đạo gồm Dani Olmo, Rashford, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Barcelona gặp nhiều khó khăn trên sân của Bilbao (Ảnh: Getty).

Trận đấu diễn ra với tốc độ chậm, khi cả hai đội đều gặp khó khăn trong việc kiểm soát khu trung tuyến. Barcelona thiếu vắng nhiều trụ cột ở tuyến giữa nên thi đấu không thực sự uyển chuyển và áp đặt lối chơi tốt như mọi khi.

Đoàn quân HLV Hansi Flick chủ yếu tấn công từ hai biên nhờ sự cơ động của Lamine Yamal, Ferran Torres nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Đội chủ nhà cũng không tạo ra quá nhiều tình huống nguy hiểm, khi đội hình lùi xuống khá sâu.

Barcelona nhiều thời điểm mất tập trung trong phòng ngự, nhưng sự chắc chắn của thủ môn Joan Garcia giúp đội khách giữ được sự an toàn bên phần sân nhà. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, HLV Hansi Flick quyết định tung Pedri vào sân thay cho Marc Bernal. Sự xuất hiện của tiền vệ người Tây Ban Nha giúp Barcelona kiểm soát bóng tốt hơn và áp đảo toàn diện CLB xứ Basque.

Lamine Yamal ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho Barcelona (Ảnh: Getty).

Phút 68, Pedri thực hiện đường chuyền tinh tế cho Lamine Yamal. Ngôi sao người Tây ban Nha xử lý khéo léo trước khi tung cú sút xoáy đẹp mắt đưa bóng dội cột dọc bay vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona

Siêu phẩm của Yamal khiến Barcelona tự tin và thi đấu rất chắc chắn ở những phút còn lại, kiểm soát thế trận và không để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Bilbao dù rất cố gắng nhưng họ không thể đe doạ khung thành của thủ môn Joan Garcia.

Thắng Bilbao 1-0, Barcelona củng cố vị trí dẫn đầu La Liga bằng khoảng cách 4 điểm với đội nhì bảng Real Madrid. HLV Hansi Flick cũng không gặp tổn thất về lực lượng trước khi đối đầu Newcastle ở UEFA Champions League vào tuần tới.

Đội hình thi đấu

Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Laporte, Boiro, Jauregizar, Rego, Berenguer, Sanchez, Gomez, Inaki Williams.

Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Eric Garcia, Martin, Casado, Bernal, Olmo, Rashford, Yamal, Ferran Torres.

Bàn thắng: Yamal (68').