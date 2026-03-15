Valverde tiếp tục chói sáng, Real Madrid gây áp lực lên Barcelona

Sau chiến thắng 3-0 trước Man City ở UEFA Champions League, Real Madrid trở lại mặt trận La Liga với mục tiêu thắng Elche để rút ngắn cách biệt với Barcelona. Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ do Mbappe, Bellingham chấn thương, nhiệm vụ ghi bàn của Real Madrid được trao cho Valverde, Vinicius, Brahim Diaz.

Real Madrid thi đấu thiếu sắc sảo trong khoảng 40 phút đầu tiên (Ảnh: Getty).

Real Madrid khởi đầu khá nhạt nhòa trong phần lớn thời gian hiệp 1 và không tạo ra cơ hội đáng kể nào. Elche phòng ngự số đông khá chặt chẽ khiến Real Madrid bế tắc trong việc triển khai tấn công.

Tuy nhiên ở cuối hiệp 1, dấu ấn của các ngôi sao đã tạo nên sự khác biệt. Phút 39, Rudiger ghi bàn ở phút 39 với cú vô lê đẹp mắt trong vòng cấm. Đến phút 45 Valverde đã tung cú sút xa nhằm thẳng vào góc cao, đưa cách biệt lên thành 2-0 cho đội chủ nhà.

Valverde tiếp tục chói sáng khi ở trận đấu với Man City cách đây 3 ngày, anh lập cú hat-trick giúp Real Madrid thắng 3-0. Dẫn 2 bàn trước Elche, HLV Alvaro Arbeloa chủ động rút các trụ cột ra nghỉ để dưỡng sức cho trận lượt về vòng 1/8 với Man City ở Champions League vào tuần tới.

Real Madrid thi đấu với tâm lý thoải mái còn hàng thủ Elche đã để lộ những sai sót. Phút 66, hậu vệ trẻ Daniel Yanez đã tạt bóng vào cho Huijsen thoát xuống đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Sự chói sáng của các cá nhân giúp Real Madrid thắng đậm Elche (Ảnh: Getty).

Elche có được bàn danh dự ở phút 85 nhờ pha đá phản lưới nhà của Miguel Angel Moran, sau đường chuyền hỏng của Camavinga. Nhưng đến phút cuối cùng, Arda Guler lập siêu phẩm khi sút xa từ giữa sân đánh bại thủ môn Dituro, ấn định chiến thắng 4-1 cho Real Madrid.

Giành 3 điểm thuyết phục tại Bernabeu, Real Madrid có được 66 điểm/28 trận, thu hẹp cách biệt xuống còn 1 điểm với đội đầu bảng Barcelona. Đoàn quân HLV Hansi Flick chịu áp lực lớn khi đối đầu Sevilla vào tối nay.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rudiger, Huijsen, Garcia, Valverde, Pitarch, Tchouameni, Camavinga, Vinicius, Brahim Diaz.

Bàn thắng: Rudiger 39', Valverde 45', Huijsen 66', Guler 89'

Elche: Dituro, Chust, Affengruber, Petrot, Sangare, Febas, Redondo, Valera, Neto, Silva, Cepeda.

Bàn thắng: Moran 85' (phản lưới nhà).